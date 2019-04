La giocata della notte: lay-up acrobatico di Antetokounmpo in testa a Drummond

Con 41 punti, 9 rimbalzi, 4 stoppate e 3 assist, Giannis Antetokounmpo è l'MVP indiscusso di gara-4 (e dell'intera serie) vinta dai suoi Milwaukee Bucks per 127-104 sui Detroit Pistons, successo che ha permesso alla franchigia del Wisconsin di tornare in semifinale di Conference per la prima volta dal 2001. The Greek Freak firma la giocata più spettacolare della notte, andando a sfidare Andre Drummond direttamente al ferro e segnando (con fallo) con un lay-up acrobatico.