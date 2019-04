La giocata della notte: Levert rimorchio, terzo tempo vola e schiaccia in faccia ad Embiid

Brooklyn vuole la vittoria contro Philadephia, e di fatti in gara 4 i Nets ci provano in tutti i modi. Primo quarto, 13-10 Phila ma Nets in attacco, Jarrett Allen si mangia un canestro da sotto contro Tobias Harris (24 punti, 8 rimbalzi e 6 assist per lui), il lungo di Brooklyn riesce però ad uscire indenne dallo scontro con il numero 33 dei 76ers e soprattutto con la palla in mano. Tutto questo si trasforma in un assist per Caris Levert che arriva a rimorchio per i suoi: terzo tempo, volo e schiacciata in faccia ad Embiid.

E come hanno commentato, in America: “Ah se Embiid non stesse credendo alla reale possibilità che possa vincere Brooklyn... ci pensa Levert a dirglielo...”