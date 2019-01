La giocata della notte: Luka Doncic schiaccia in back-door in testa agli Warriors

Nonostante la sconfitta casalinga per 119-114 contro i Golden State Warriors, Luka Doncic firma ancora una volta la giocata più spettacolare della nottata NBA. Ringraziando la marcatura un po' distratta di Klay Thompson, lo sloveno taglia in back-door, riceve l'assist di DeAndre Jordan e chiude al ferro eludendo il tentativo di stoppata di Kevon Looney. Doncic termina la partita con 26 punti (top-scorer per i suoi Mavs) aggiungendo anche 6 rimbalzi e 5 assist.

