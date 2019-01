La giocata della notte: no look di Hernangomez, poi Monk butta giù il ferro

La giocata di Capodanno dell'NBA è una brutale schiacciata di Malik Monk su assist no look del centro ex New York Knicks Willy Hernangomez nella notte in cui i Charlotte Hornets del proprietario Michael Jordan fanno valere il fattore campo imponendosi sugli Orlando Magic con il risultato di 125-100. Show time nella Buzz City!

