La giocata della notte: numeri da circo per Boston, ma dopo qualche pasticcio la palla entra

Nella nottata contro i Miami Heat, i cui i Celtics hanno la meglio, all'inizio della partita si assiste a qualche pasticcio di troppo da parte di Boston. Ciò che conta, però, è il risultato, e quello che sembra un numero funambolico tipico degli Harlem Globetrotters poi diventa una bella giocata di squadra che culmina con un canestro spettacolare. Irving cerca di recuperare un pallone, ce la fa e scarica alla sua destra; Tatum però non aggancia ela palla gli sfila sotto le gambe, verso un avversario. Sembra quindi una palla persa, ma Derrick Jones jr. a sua volta non riesce ad agguantare il pallone, che finisce tra le mani di Hayward; passaggio a due mani dal petto in avanti per Tatum, che è ancora lì e potrebbe tirare, ma preferisce una finta per ingannare la marcatura e un passaggio dietro la schiena, di nuovo per Hayward. Che non se lo fa dire due volte e schiaccia.