La giocata della notte: numero funambolico di Harris, un'acrobazia impossibile

Denver apre bene la sua serie di semfinale di Conference contro Portland vincendo in casa; a cobntribuire a questa brillante prestazione ci pensa anche Gary Harris, che è in grado di offrire uno spettacolo irripetibille nel terzo quarto. Nikola Jokic lo vede ben piazzato e gli fionda letteralmente un passaggio schiacciato verso il canestro; Harris si infila tra due difensori dei Blazers, salta e ubriaca tutti con una finta palla in mano; poi, quando è già in fase discendente e i due avversari sono fuori gioco, fa partire un gancio che si appoggia sul tabellone e poi entra a canestro. Che numero!