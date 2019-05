La giocata della notte: palla rubata di Lowry, schiacciata imperiale di Leonard

Toronto va a conquistarsi le prime storiche NBA Finals. Ci riescono grazie a una serie vinta in rimonta contro Milwaukee e grazie soprattutto alla tenacia di alcuni dei suoi giocatori. E' il caso di Kawhi Leonard, che sfrutta alla perfezione nela giocata più bella della notte una palla rubata magistralmente da Kyle Lowry; Lowry corre via e arriva praticamente da solo sotto il canestro dei Bucks, ma si ferma, si gira e aspetta Lowry per passargli il pallone: ne viene fuori una schiacciata di potenza che contribuisce alla bella vittoria dei Raptors.