La giocata della notte: Pat Connaughton on-fire, stoppata e schiacciata in contropiede

La panchina dei Milwaukee Bucks è protagonista nella vittoria per 113-101 che porta sul 3-1 la serie con i Boston Celtics, e Pat Connaughton partecipa alla festa con una serata da 9 punti e 10 rimbalzi: è giusto premiarlo con la giocata più spettacolare della nottata, grazie a questa stoppata su una tripla tentata da Terry Rozier e poi trasformata in una schiacciata in contropiede.