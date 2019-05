La giocata della notte: Rodney Hood trova il canestro del sorpasso quando tutto sembrava perso

Portland e Denver mettono in scena nella notte una delle partite più combattute dell'intera stagione. Servono infatti ben quattro overtime per risolverla e alla fine la spuntano i Trail Blazers, con una tripla decisiva a 18" dalla sirena, quando Denver è avanti 136-135. Sembrava però ormai tutto già deciso, perché CJ McCollum spreca un'occasione da 2 prendendo in pieno il ferro; nessuno dei Nuggets la tocca, quindi il cronometro scorre e i secondi per tirare diventano sempre meno, ma è lo stesso McCollum a prendersi il rimbalzo offensivo e a passare subito il pallone a rodney Hood, che è libero; hood è fuori dall'arco, calibra bene il tiro perché nessuno lo sta marcando e trova la tripla che vale il sorpasso definitivo per il 138-136. Il punteggio, infatti, varierà leggermente nei secondi finali (140-137), ma il risultato ormai è in cassaforte.