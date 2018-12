La giocata della notte: schiacciata assurda di Donovan Mitchell su alley-oop

Gli Utah Jazz chiudono il Christmas Day NBA con il successo sui Portland Trail Blazers per 117-96 e mandano Donovan Mitchell in orbita verso la numero 1 della Top10 della nottata. Il sophomore dei Jazz viene imbeccato in transizione da un alley-oop alzato da Jae Crowder e piazza una schiacciata tonante raccogliendo il pallone con una mano sola, trovando una coordinazione assurda.

