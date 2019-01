La giocata della notte: Siakam eroe della notte col buzzer beater della vittoria

Siamo 109-109, la partita è tesissima tra Toronto e Phoenix. Manca una manciata di secondi e tutto sembra portare verso l'overtime. Ma Pascal Siakam dice no. Palla a lui, che trova il varco nella difesa per provare il tiro della disperazione e ci riesce. Ne esce il buzzer beater che a due decimi di secondo dalla sirena regala la vittoria per 111-109 ai Raptors.