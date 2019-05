La giocata della notte: slalom nel traffico e inchiodata al ferro, firmato Antetokounmpo

I Bucks non si fermano. Dopo la battaglia di gara-1, Milwaukee si prende nettamente anche il secondo capitolo della sfida contro Toronto, spazzando via i Raptors per 125-103. Un successo netto, che porta la firma indelebile del leader incontrastato della squadra di coach Budenholzer: Giannis Antetokounmpo. Il greco chiude la sua serata con 30 punti, 17 rimbalzi e 5 assist, deliziando il pubblico con alcune giocate in cui ha messo in mostra il suo clamoroso strapotere fisico. Come a inizio partita, quando affonda in slalom nella difesa canadese e inchioda il pallone al ferro con il suo braccio infinito. Dominante.

Giannis prosegue così la sua corsa all'MVP e guida i Bucks alla 70esima vittoria stagionale e a uno storico 10-1 in questi playoff. Ora la serie si sposta a Toronto: ce la faranno i Raptors a trovare le armi per arginare il greco?