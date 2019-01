La giocata della notte: Steph Curry ubriaca il difensore con un ball-handling pazzesco

I Golden State Warriors espugnano Washington 126-118 e infilano la nona vittoria consecutiva per restare al vertice della Western Conference: Steph Curry è il grande protagonista della nottata con 38 punti e questa azione in isolamento offensivo contro Otto Porter in cui, quasi quasi, si meraviglia lui stesso delle sue qualità di ball-handling.

