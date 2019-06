La giocata della notte: stoppata incredibile di Green, Cook annientato

Toronto vince gara 3 contro Golden State, una partita spettacolare che regala emozioni fino alla fine. Nel quarto quarto, infatti, arriva la giocata più bella. Cousins fa ripartire rapidamente l'azione di Warriors nel tentativo di provare a rimontare e la palla va a Cook, scattato in avanti rapidissimo; Cook è praticamente da solo a canestro, così stacca e tira. Da dietro, però, arriva Green come un treno, stacca a sua voltaq e allunga il braccio con un gran recupero, andando a stoppare il pallone e stampandolo sul tabellone per far ripartire l'azione con un rimbalzo difensivo. Cook è annientanto, e anche steso per terra.