La giocata della notte: tiro morbido di Murray che stronca definitivamente San Antonio

Gara 7 era di quelle tese: in palio il passaggio del turno e nel finale ci si arriva punto a punto. a 40" dalla sirena, Denver è avanti di soli 2 punti e può succedere di tutto contro San Antonio. I Nuggets, però, hanno un Jamal Murray in più e così, quando la palla arriva - ancora una volta - a lui, è il #27 a prendersi la responsabilità di tirare dalla distanza per provare ad allungare quel tanto che basta per tenere a debita distanza gli Spurs; e così è: in zona lunetta e dopo un bel movimento, Murray stacca e tira, un bel pallone morbido che si insacca alla perfezione nella retina e fa capire definitivamente a Belinelli e compagni che non c'è più partita.