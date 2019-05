La giocata della notte: tiro sbagliato Portland, risposta fulminea di Golden State

Golden State vince gara 1 nella serie finale di Western Conference e lo fa con molta autorevolezza. Si capisce già dall'inizio quale potrà essere l'andamento della partita e già nel primo quarto i Warriors impongono il loro ritmo. Così, sul 15-11 per i padroni di casa, Portland tenta di caccorciare con un tiro da 3 di Damian Lillard, che prende in pieno il ferro; la palla schizza via e c'è Stephen Curry a intercettarla. steph vede Draymond Green lanciato in avanti e così lo serve con un passaggio lunghissimo e preciso; Green non se lo fa ripetere due volte e deposita il pallone nel canestro alla velocità della luce.