I Los Angeles Clippers raggiungono i playoff NBA e in questo risultato c'è anche lo zampino di Danilo Gallinari, che nella nottata mette a segno 25 rimbalzi e 10 assist. Una grande performance per lui, che si ritrova con ottime percentuali: 100% dalla lunetta e 66% dall'arco. Ed è proprio uno di questi tiri da 3 che lo fanno brillare. L'azzurro infatti si ritrova palla in mano, ma marcato; si libera quindi agevolmente dell'avversario ed effettua arresto e tiro con grande disinvoltura: la palla vola e i Clips con lei.