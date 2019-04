La giocata della notte: tripla di Murray che taglia le gambe agli Spurs

I Denver Nuggets pareggiano la serie con i San Antonio Spurs. Trovano tra le loro file un giocatore particolarmente ispirato: è Jamal Murray, che con questa giocata dà il via definitivo alla corsa per la vittoria sugli Spurs. A 2:32 dalla fine, gli arriva palla in mano e decide di tirare, benché sia scomposto. Trova la tripla che aumenta il vantaggio da +3 a +6 su Belinelli e compagni e da lì l'avanzata dei Nuggets si può solo concludere in gloria.