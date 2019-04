La giocata della notte: Westbrook silenzia Lillard con una stoppata mostruosa

Dopo aver definito "inaccettabile" la sua prestazione nella sconfitta in gara-2 a Portland, Russell Westbrook si è ricalibrato per trascinare i suoi Oklahoma City Thunder al primo successo nella serie sui Portland Trail Blazers per 120-108. Russ ha messo a referto 33 punti con 11 assist, 5 rimbalzi e una stoppata: sì, solo una, ma di quelle che si fanno ricordare...