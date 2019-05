La notte delle gare-7: Toronto elimina Phila sulla sirena, Portland passa a Denver

Quando i Toronto Raptors si sono giocati l'all-in su Kawhi Leonard la scorsa estate, lo hanno fatto esattamente per questo tipo di giocate: l'ex-star degli Spurs segna un canestro pazzesco sulla sirena di gara-7 delle semifinali di Conference contro i Philadelphia 76ers e manda i Dinosauri all'atto finale sulla East Coast con i Milwaukee Bucks (92-90 il risultato). Non si tratta soltanto di un canestro eccezionale per la fattura, un fade-away impiccato dall'angolo sulla pressione di Ben Simmons e Joel Embiid dopo una rimessa con soli 4.2 secondi dalla sirena, ma anche una giocata unica nella storia della NBA: mai prima d'ora, infatti, una serie di playoff al meglio delle 7 era stata decisa da un buzzer-beater.

Kawhi Leonard chiude la serie con i Sixers con 34.7 punti, 9.9 rimbalzi e 4.0 assist di media, numeri pienamente confermati nell'ultima partita, in cui mette a referto 41 punti con 8 rimbalzi (4 dei quali offensvi), 3 assist e 3 palle recuperate. Ottimo anche l'impatto di Serge Ibaka dalla panchina, che realizza 17 punti con 8 rimbalzi e un +22 di plus/minus in 29'. Per i Sixers, non servono i 21 con 11 rimbalzi di Joel Embiid, i 17 di JJ Redick e i 16 di Jimmy Butler, che aveva segnato il canestro del 90-90 pochi istanti prima della prodezza finale di Leonard. Ora si prospetta un'estate caldissima a Philadelphia: Jimmy Butler e Tobias Harris, i due grandi innesti della stagione, sono in scadenza di contratto, ed è oscuro anche il destino di coach Brett Brown: la maggior parte dei rumors, infatti, avrebbe visto saltare la panchina in caso di mancata qualificazione alle finali di Conference.

Dall'altra parte del tabellone, invece, saranno i Portland Trail Blazers a sfidare i Golden State Warriors nella finale della Western Conference dopo il successo per 100-96 in gara-7 sui Denver Nuggets, un traguardo che mancava dall'ormai lontano 2000, con quella contestatissima sconfitta per 4-3 con i Los Angeles Lakers, poi campioni NBA. In una serata in cui Damian Lillard ha poca sintonia con il fondo della retina (13 punti con un modestissimo 3/17 dal campo, ma due triple di importanza capitale nel quarto periodo che si aggiungono a 10 rimbalzi e 8 assist), è CJ McCollum il grande protagonista con 37 punti (17/29 al tiro), il canestro decisivo a 12.4 secondi dalla sirena e una stoppatona eccezionale su Jamal Murray, fondamentale per mantenere l'inerzia positiva nell'ultimo periodo.

Denver, che gestisce malissimo il finale, ha 29 punti con 13 rimbalzi (ma 11/26 al tiro) da Nikola Jokic, 17 con un orrido 4/18 da Jamal Murray e 15 da Gary Harris. I Nuggets chiudono complessivamente con il 37.1% dal campo e un misero 2/19 dall'arco (10.5%).

I risultati della notte:

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 92-90

Toronto: Siakam 11, Leonard 41, Gasol 7, Lowry 10, Green 2; Ibaka 17, VanVleet 4.

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers 96-100