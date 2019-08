La particolare dieta di Andre Drummond: bere una birra al giorno fa bene

" Bevo una Miller Lite al giorno: se lo si fa nel modo giusto, bere birra non è assolutamente negativo per il proprio corpo, anzi, porta dei benefici. Per questo lo faccio "

Andre Drummond è un ragazzone di 25 anni che in NBA è stato per due volte All-Star e lo scorso anno è stato nuovamente il miglior rimbalzista della lega, cosa che gli è riuscita per ben tre volte negli ultimi quattro anni, con una media di 15,6 rimbalzi per gara. Inoltre ha anche fatto segnare il suo career-high in termini di punti, 17,3.

Per raggiungere queste cifre, oltre a sessioni di allenamento mirate, ha utilizzato una dieta abbastanza particolare: via la carne rossa, spazio a pesce e verdura, e dentro anche una bella lattina di birra al giorno.

Se lo dice Andre Drummond, chi siamo noi per smentirlo...