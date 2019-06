Le 5 verità delle Finals tra Raptors e Warriors: Masai Ujiri, il Canada e la variabile infortuni

1) L'intraprendenza di Masai Ujiri

In America dicono "high-risk, high-reward", "alto rischio, alto rendimento", e Masai Ujiri ha centrato il bersaglio. Il presidente e general manager dei Toronto Raptors la scorsa estate non ha avuto paura di scommettere, è andato "all in" come si dice nel poker e ha vinto! La scorsa estate non ha avuto paura di smontare una squadra che aveva avuto il miglior record della Eastern Conference ma che poi si era sciolta hai playoff, ha licenziato Dwayne Casey, eletto coach of the year, ha promosso l'assistente Nick Nurse (mai stato capo allenatore) preferendolo ad altri profili, tra cui Ettore Messina, e ha scambiato il giocatore franchigia, DeMar DeRozan, per Kawhi Leonard, pur conscio che l'ex Spurs aveva solo un anno di contratto e quindi con la possibilità che se ne vada dopo soli 12 mesi. Non contento, durante la stagione ha fatto lo scambio per avere Marc Gasol, altro giocatore con l'opzione di uscire subito dal contratto, e poi ha compiuto il capolavoro di ricostruire il rapporto con Kyle Lowry, scontento a inizio stagione per la cessione di DeRozan, un fratello, un amico, oltre che un compagno di squadra, e renderlo il leader della squadra. Insomma, un capolavoro targato Masai Ujiri!

2) Il tiro da tre decide la serie

Siamo nell'era in cui il tiro da tre è fondamentale, è l'ago della bilancia di partite e serie, è l'arma che permette di aprire il campo e mettere in difficoltà le difese avversarie. I Golden State Warriors sono stati i primi a sfruttare al meglio questa arma e da lì hanno lanciato un trend seguito non solo in NBA ma un po' in tutto il mondo, arrivando anche a sistemi estremi come quello degli Houston Rockets di Mike D'Antoni. Nei playoff i Warriors sono la squadra che ha tirato meglio per percentuale, 37.2% (Raptors quinti, 34.6%), Toronto quinta per tentativi, 34.5 a partita (Golden State decima a 32.7), praticamente uguali per canestri segnati, Warriors terzi a 12.2, Raptors quarti a 11.9. Nelle Finals, nelle 6 partite, ha sempre vinto la squadra che ha segnato più triple: un dato forse casuale ma che testimonia come questo aspetto del gioco sposti l'ago della bilancia.

Gara Triple Golden State Triple Toronto Differenza Squadra vincente 1 12 13 +1 Toronto Raptors 2 13 11 +2 Golden State Warriors 3 12 17 +5 Toronto Raptors 4 8 10 +2 Toronto Raptors 5 20 8 +12 Golden State Warriors 6 11 13 +2 Toronto Raptors

3) La variabile infortuni: "cosa sarebbe successo se..."

Troppo spesso si fanno conti e previsioni senza tenere conto della variabile più incontrollabile in assoluto: gli infortuni! Fin da inizio stagione i Warriors erano considerati super favoriti, con l'aggiunta del quinto All Star DeMarcus Cousins sarebbeero stati imbattibili e avrebbero asfaltato chiunque. E invece non è stato così, hanno dovuto fare i conti con tantissimi problemi e sono stati costretti alla sconfitta pur uscendo a testa altissima. Vero che nel 2015 hanno vinto in finale contro i Cleveland Cavs di LeBron James senza due stelle come Kyrie Irving e Kevin Love, vero che l'anno scorso in finale di Conference erano sotto 3-2 contro i Rockets e poi si imposero 4-3 sfruttando l'assenza di Chris Paul nelle ultime due partite, però è altrettanto vero che in questa campagna playoff Steve Kerr ha dovuto davvero fare i conti con tanti problemi.

Togliendo gli acciacchi a Iguodala e al dito lussato di Curry dalla serie coi Clippers - vero che anche Kawhi Leonard dall'altra parte non era al meglio per un problema al ginocchio -, non si può non tener conto che Golden State ha perso subito Cousins per un infortunio al quadricipite (aveva già saltato quasi tutta la regular season per la rottura del tendine d'Achille), non ha avuto praticamente mai Kevin Durant nella serie finale (fuori da gara 6 coi Rockets, è rientrato in gara 5 con Toronto ma dopo un quarto è andato al tappeto), Kevon Looney ha giocato con una frattura alla cartilagine della spalla destra, e Klay Thompson è stato costretto a saltare gara 3 per un guaio al bicipite femorale occorso nel finale di gara 2, e poi è andato lui pure ko nel terzo quarto della decisiva gara 6 per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio, una partita che stava letteralmente dominando e dove erà già a 30 punti con più di un periodo da giocare. Detto questo, non sapremo mai come sarebbe finita coi Warriors al completo, però non si può prescindere dalla variabile infortuni.

4) "Oh Canada!". Tutti per i Raptors

Non solo gli appassionati di basket, non solo la città di Toronto ma tutto il Canada! Questo titolo NBA è la vittoria di un intero paese, il primo nella pallacanestro per una franchigia nata tra dubbi e scetticismo nel 1995, e il primo in uno dei quattro sport professionistici americani dal 1993, quando i Toronto Blue Jays vinsero le World Series del baseball MLB. Un trionfo che parte quindi da lontano, probabilmente fu Vince Carter a mettere i Raptors sulla mappa del basket mondiale con le sue prodezze e la gara delle schiacciate vinta nel 2000, guarda caso alla Oracle Arena di Oakland, dove è arrivato il primo titolo NBA. Carter ha acceso la miccia, come viene raccontato nel documentario "The Carter Effect", Kawhi Leonard ha raccolto il testimone e ha portato l'agognato anello.

La vittoria di un paese, dicevamo. Toronto è letteralmente impazzita, il rapper Drake e il superfan Nav Bahtia sono stati i volti del tifo di marca Raptors che hanno affollato la ScotiaBank Arena e la piazza adiacente, ribattezzata Jurassic Park, ma tutto il paese è stato travolto e la conferma arriva dagli indici televisivi: una media di 7.7 milioni di spettatori per gara 6, nuovo record dopo i 6.4 milioni di gara 5; in gara 6 c'è stato il record di 15.9 milioni di spettatori unici (2° dato di sempre dopo la finale dell'hockey maschile USA-Canada ai Giochi Invernali di Vancouver 2010, 16.7 milioni) e il 44% di share come picco durante la partita (si arriva all'82% a Toronto e nella zona di Hamilton). Numeri che confermano l'entusiasmo travolgente per questo successo.

5) L'incertezza sul futuro e l'incombente free agency

Non c'è dubbio che questo aspetto, quello del futuro, abbia influito, soprattutto in casa Warriors. Per tutta la stagione si sono susseguite le domande sulla scelta di Kevin Durant e Klay Thompson, free agent questa estate, sono state anche motivo di un forte litigio tra Draymond Green e lo stesso KD, mentre in casa Raptors si è pensato di meno al futuro di Kawhi Leonard, anche perchè lo stesso giocatore è di "poche parole". Durant infatti ha la facoltà di uscire dal contratto, così come Leonard, mentre Thompson sarà un free agent vero e proprio: durante l'anno si sono susseguite tante speculazioni, con Durant ai Knicks o ai Clippers, con lo stesso Leonard ai Clippers, e con Klay ai Lakers. Probabilmente a livello di Finals questi discorsi non hanno influito, gli infortuni sono stati preponderanti, ma ora arriverà anche il momento di affrontarli seriamente.

Scontato che Thompson rifirmi coi Warriors, come confermato dal padre Mychael, a maggior ragione dopo l'infortunio che lo terrà fuori 6-8 mesi; Durant perderà tutta la prossima stagione, restare sotto contratto con Golden State non è più utopia ma altrettanto non mancheranno le pretendenti. Discorso diverso per Kawhi: la vittoria del titolo peserà indubbiamente nella scelta tra il restare in una franchigia che vuole legarsi totalmente a lui oppure andarsene da vincente, anche perchè più di così in Canada non si può fare.