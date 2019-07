Le quote di Las Vegas per la stagione: Milwaukee, Clippers e Philadelphia sono le tre squadre top?

Quale sarà il nuovo volto della NBA dopo un'estate ricca di grossi colpi di mercato che hanno ridisegnato i rapporti di forza per entrambe le Conference? Caesars Sportsbook, nota agenzia di scommesse di Las Vegas, ha stilato una graduatoria che prevede il numero totale di vittorie squadra per squadra.

Milwaukee e Philadelphia si contendono l'Est

Nella Eastern Conference, i confermatissimi Milwaukee Bucks sono i favoriti dopo la finale persa contro i Toronto Raptors nella scorsa stagione. Salgono al secondo posto i Philadelphia 76ers, all'anno della verità dopo l'ennesima ricostruzione del roster, mentre i Boston Celtics mantengono lo status di terzo incomodo nonostante l'addio di Kyrie Irving, sostituito da Kemba Walker. Gli Indiana Pacers, già pericolosi, sono destinati a coprire il ruolo di outsider di lusso assieme ai Brooklyn Nets, che dovranno pazientare parecchi mesi per poter vedere il nuovo trio al massimo della potenza, a causa della rottura del tendine d'Achille sofferta da Kevin Durant nelle scorse Finals. I Toronto Raptors hanno ancora buone chance di ritagliarsi una posizione nei playoff nonostante l'addio di Kawhi Leonard, mentre i Miami Heat di Jimmy Butler e gli Orlando Magic dovrebbero chiudere la griglia della postseason. Detroit Pistons e Atlanta Hawks potrebbero inserirsi nella bagarre per le ultime piazze disponibili per la postseason, mentre Chicago, Washington, New York, Charlotte e Cleveland sono destinate a un'altra annata di scarse soddisfazioni sportive, con più di un occhio alla lottery.

# Squadra Vittorie stimate 1. Milwaukee Bucks 57 2. Philadelphia 76ers 54½ 3. Boston Celtics 49½ 4. Indiana Pacers 48½ 5. Brooklyn Nets 47 6. Toronto Raptors 45 7. Miami Heat 43½ 8. Orlando Magic 40½ 9. Detroit Pistons 37½ 10. Atlanta Hawks 36 11. Chicago Bulls 30½ 12. Washington Wizards 28½ 13. New York Knicks 27 14. Charlotte Hornets 24 15. Cleveland Cavaliers 24

Clippers favoriti a Ovest, salgono i Lakers, crolla Golden State

Nella Western Conference, i Los Angeles Clippers diventano favoriti dopo la creazione della coppia Kawhi Leonard-Paul George, ma alle loro spalle la concorrenza è estremamente agguerrita, con ben quattro squadre nello spazio di una sola vittoria. Gli Utah Jazz, in grande crescita nelle ultime due stagioni, salgono al secondo posto, piazzandosi davanti agli Houston Rockets del rinato duo Westbrook-Harden e ai Denver Nuggets, sornioni ma da non sottovalutare. Con l'arrivo di Anthony Davis al fianco di LeBron James, i Los Angeles Lakers sono destinati a interrompere il digiuno dei playoff, mentre perdono inevitabilmente posizioni i Portland Trail Blazers e i Golden State Warriors, ancora in grado di raggiungere la post-season in una Conference estremamente competitiva ma con una posizione di rincalzo. Chiudono la top-8 gli intramontabili San Antonio Spurs, ma attenzione ai Dallas Mavericks, che potranno finalmente schierare la coppia Doncic-Porzingis. I New Orleans Pelicans di Zion Williamson sono la vera mina vagante (decimo posto ma con chance di artigliare una delle ultime piazze utili per la post-season), mentre Sacramento e Minnesota sembrano destinate a trascorrere un'altra stagione nel limbo. Lotteria certa per gli Oklahoma City Thunder, che proveranno a cedere Paul, Gallinari e Adams a stagione in corso, Phoenix Suns e Memphis Grizzlies.

# Squadra Vittorie stimate 1. Los Angeles Clippers 55½ 2. Utah Jazz 52½ 3. Houston Rockets 52 4. Denver Nuggets 52 5. Los Angeles Lakers 51½ 6. Portland Trail Blazers 47½ 7. Golden State Warriors 47 8. San Antonio Spurs 43½ 9. Dallas Mavericks 41 10. New Orleans Pelicans 39 11. Sacramento Kings 37 12. Minnesota Timberwolves 35 13. Oklahoma City Thunder 28 14. Phoenix Suns 27 15. Memphis Grizzlies 25½