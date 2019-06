Lowry e Green spietati, Gasol barometro e Ibaka vivo: i Raptors non sono solo Leonard

E' vero, non si può far finta delle assenze in casa Warriors, da Durant a Thompson fino a Looney, molto più importante di quanto di pensi, ma allo stesso modo non si può non sottolineare la prestazione di questi Toronto Raptors, perfetti, letali, cinici nel vincere una gara 3 in cui erano ovviamente favoriti per le circostanze ma che proprio per questo potevano anche farsi tradire dalla pressione.

Invece no, la squadra di Nick Nurse ha giocato leggera, come in gara 1, e proprio come in gara 1 è stato determinante l'impatto di tutti quelli che non hanno il numero 2 sulle spalle: Kawhi Leonard ha chiuso con 30 punti, ancora una volta il miglior marcatore dei suoi, ma come nel primo episodio della serie si ha avuto la netta sensazione che paradossalmente il suo apporto sia stato quasi "marginale". Ben più pesanti i canestri di Kyle Lowry e di Danny Green, di Siakam e Gasol, fino a Van Vleet e Ibaka. Una vera vittoria di squadra.

Warriors spazzati via: numeri storici per i Raptors

I Toronto Raptors non si fanno intimorire dal ruggito della Oracle Arena e rispondono con una partita leggendario a livello balistico. La squadra di Nick Nurse segna 123 punti, il massimo subito dai Warriors in casa in una partita di finale in era Steve Kerr, infilano ben 17 triple (su 38 tentativi), record eguagliato per una squadra in trasferta in finale, e chiudono col 52.4% dal campo, il 44.7% da tre e il 95.2% ai lberi. Percentuali al tiro rarissime dato che soltanto altre due squadre avevano chiuso una gara di finale con almeno il 50, 40 e 90 nelle tre categorie: i Warriors contro i Cavs nel 2017 e i Celtics contro i Rockets nel 1986.

Tra l'altro, tornando al tiro da tre, Toronto è praticamente imbattibile se tiene questa percentuale di realizzazione: infatti i canadesi sono 5 vinte e una persa nei playoff (24-4 in stagione) quando segnano almeno 15 bombe. Una sentenza!

Infine l'impatto del quintetto, devastante: 106 punti sui 123 totali arrivano dai titolari che segnano quasi quanto tutti gli avversari (109, 47 dei quali dal solo Stephen Curry). Tutti i primi cinque dei Raptors segnano 17 o più punti, un dato realizzato soltanto dagli Houston Rockets nel 1995 negli ultimi 30 anni.

Lowry e Green, risposta da campioni

Non ci sono dubbi: Kyle Lowry e Danny Green sono i volti in copertina della vittoria Raptors in gara 3. Il roccioso playmaker da Philadelphia ha giocato la miglior partita della serie e, con 23 punti con 8 su 16 al tiro e 5 triple, ha riscatto il 6 su 20 complessivo delle sfide in Canada. Soprattutto è stato continuo e letale, capace di ricacciare indietro i Warriors ogni volta che tornavano con la testa fuori dall'acqua (1.59 punti per possesso per Toronto dopo i canestri segnati da Golden State, ndr). Lowry aggiunge anche 9 assist e mette 15 punti nel primo tempo per il +8 dei suoi all'intervallo, poi nel quarto periodo mette 5 punti nel break di 11-2 che manda definitivamente ko i californiani.

Non meno importante Danny Green, uno che sa come si giocano e come si vincono le Finals (Spurs 2014). Il prodotto da North Carolina, che in questi playoff sta tirando attorno al 31% da tre e che nella serie con Milwaukee non ha segnato praticamente mai (4 su 23 in 6 gare, 15%), è stato mortifero: 10 tiri, tutti da tre, e 6 bersagli, 3 nel primo quarto 3 in fila nel terzo quarto per il +16 Raptors (90-86). Il segreto della sua rinascita? Una chiacchierata con Shaquille O'Neal...

" Ci ho parlato brevemente prima del via, mi ha dato qualche dritta: principalmente due, quella di continuare ad avere sempre fiducia nel mio tiro e quella di completare il movimento di tiro lasciando in alto la mano anche una volta rilasciato il pallone "

Danny Green, Warriors-Raptors, gara 3 NBA Finals 2019Getty Images

Gasol uomo barometro

Nelle pieghe della partita non va sottovalutato l'impatto di Marc Gasol: decisivo in gara 1 con 20 punti, fondamentale in gara 3 con 17. Ma i numeri non dicono tutto, anzi: conta la sua presenza in entrambe le aree, la capacità di essere pericoloso e "tenere impegnato" Cousins (disastroso dopo la buona gara 2), la bravura nel passare il pallone e la clamorosa intelligenza per leggere le situazioni. Lo spagnolo mette il +14 in avvio di secondo tempo e poi nel finale mette gli ultimi chiodi sulla bara dei Warriors, compresa la bomba del 121-107. Non c'è dubbio che Marc sia l'ago della bilancia: 6 vinte e una persa quando va in doppia cifra, 8-6 quando non ci va. E poi in gara 3 ha fatto la differenza in difesa: con lui in campo i Raptors hanno concesso appena 90.4 punti su 100 possessi, il migliore dei suoi nel Defensive Rating.

Il risveglio di Ibaka

Ultimo ma non meno importante, Serge Ibaka. Il lungo congolese di passaporto spagnolo non era stato un fattore in questa serie e anche nel primo tempo di gara 3 sembrava quasi giocasse coi Warriors per quanto fosse indeciso, balbettante e poco aggressivo per i suoi. Poi nell'ultimo quarto improvvisamente torna il vero Ibaka e cambia tutto: segna due canestri pesantissimi nel momento in cui Golden State torna a -7 per l'ultima volta (96-89) e poi piazza 4 delle sue 6 stoppate mettendo letteralmente il coperchio sul canestro dei Raptors. Per il congolese è la sesta gara in carriera nei playoff da almeno 6 stoppate (prima con Toronto) ed è il primo negli ultimi 10 anni a farle in meno di 23 minuti sul parquet.