La NBA e i Sacramento Kings hanno aperto un'indagine congiunta nei confronti di Luke Walton, nuovo allenatore della franchigia californiana, accusato di molestie sessuali da parte di una giornalista.

" I Kings e la NBA hanno preso molto sul serio queste accuse e lavoreranno insieme per condurre un'indagine completa e approfondita "

Sacramento ha affidato questa indagine a due avvocati della capitale della California, Sue Ann Van Dermyden e Jennifer Doughty, mentre l'indagine sarà guidata per l'NBA da una delle sue vicepresidenti, Elizabeth Maringer. Il 39enne Walton, è stato nominato nuovo allenatore dai Kings il 15 aprile pochi giorni dopo essere stato licenziato dai Los Angeles Lakers dopo tre stagioni. L'ex coach gialloviola è accusato da Kelli Tennant di tentato stupro. Nel 2014, Walton avrebbe attirato la giornalista, con la quale lavorava per un canale televisivo locale, nella sua stanza d'albergo a Santa Monica, in California, con il pretesto di parlarle di un libro che lei stava scrivendo. In una conferenza stampa, Tenant ha spiegato il suo silenzio, ricordando che all'epoca aveva 25 anni e non voleva mettere a repentaglio la sua carriera.