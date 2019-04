Luke Walton non è più l'allenatore dei Los Angeles Lakers! La franchigia gialloviola, che due giorni fa aveva incassato le dimissioni del presidente Magic Johnson, ha annunciato la risoluzione consensuale del rapporto col 39enne allenatore arrivato nell'estate 2016 dai Golden State Warriors. In tre stagioni con Walton alla guida i Lakers non sono mai riusciti a centrare i playoff, nemmeno nell'ultima annata con l'arrivo di LeBron James, e il triennio si conclude con un record negativo fatto da 98 vittorie e 148 sconfitte (37-45 nel 2018-19).

Per la sostituzione il nome in pole position riportato da ESPN è quello di Tyronn Lue, il coach che firmò la vittoria del titolo dei Cleveland Cavaliers, con LeBron, nel 2016. In lizza anche Monty Williams, attualmente nello staff dei Philadelphia 76ers e che ha già allenato James ai tempi della nazionale americana. Dunque per i Lakers inizierà anche la ricerca di un allenatore oltre che quella di un presidente, date le dimissioni del presidente Magic Johnson.

Girandola di allenatori: Sacramento pensa a Messina

La regular season NBA è finita da appena 2 giorni ma diverse squadre pensano già al futuro, partendo dalla panchina: i Cleveland Cavaliers hanno esonerato Larry Drew, i Sacramento Kings hanno licenziato Dave Joerger, i Memphis Grizzlies hanno cacciato JB Bickerstaff. I Kings sembrano quelli più attivi e il general manager Vlade Divac ha le idee chiare: i primi nomi sulla sua lista sono quelli di Monty Williams e di Luke Walton, appena liberato dai Lakers, ma in corsa ci sarebbe anche Ettore Messina, l'ex ct della nazionale attualmente braccio destro di Gregg Popovich ai San Antonio Spurs.