Magic Johnson si dimette a sorpresa da presidente dei Los Angeles Lakers

Quando si è presentato in sala stampa prima dell’incontro tra Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers, di tutto ci si aspettava, ma non l’annuncio arrivato dalla bocca di Magic Johnson: l’ex leggenda gialloviola si dimette dalla presidenza della franchigia che lo ha consacrato tra i grandissimi di questo sport. Magic ha precisato di non aver avvisato nessuno all’interno dei Lakers della propria decisione, neppure la proprietaria Jeanie Buss e il GM Rob Pelinka. Queste le sue parole:

" Non mi sono piaciute molte cose che sono accadute e che non sarebbero dovute accadere. Spero che i Lakers dopo questa stagione vadano nella giusta direzione, come credo che siamo diretti, altrimenti non me ne sarei andato. Gli infortuni ci hanno davvero frenato, ma mi è piaciuto lavorare con Jeanie. È dura lasciare un’organizzazione a cu tengo molto, ed è dura lasciare una persona come Jeanie. Le voglio bene e non voglio farle del male. E voglio bene anche a Luke (Walton, il coach, N.d.R.) "

La stagione dei Lakers non è stata positiva: nonostante l’ingaggio di LeBron James, sono rimasti di nuovo fuori dai playoff, complice anche una lunga serie di infortuni da cui non è riuscito a sfuggire neppure l’ex Cleveland Cavaliers e Miami Heat.

federico.rossini@oasport.it