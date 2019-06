Melli farà il grande salto: due anni di contratto con i Pelicans, firma in arrivo

L'ala grande di Fenerbahce e Nazionale Italiana Niccolò Melli sta per sbarcare in NBA. Questione di dettagli, ormai, dato che l'accordo con i New Orleans Pelicans è ormai definito e prevede nello specifico un contratto di due anni a 8 milioni di dollari complessivi per il 28enne reggiano.

Il classe 1991 - miglior marcatore col "Fener" nelle fasi finali di Eurolega quest'anno - diventerà così il terzo italiano dopo Marco Belinelli e Danilo Gallinari a calcare i parquet della Lega di pallacanestro più importante e prestigiosa sul pianeta a partire dalla prossima stagione. Aggiungerà profondità al roster di coach Alvin Gentry e avrà l'onore di giocare assieme all'astro nascente del basket stelle e strisce Zion Williamson, prima scelta al Draft 2019.

Video - Nik Melli mette la ciliegiona sulla vittoria del Fenerbahce! Che schiacciata 00:26

Il cestista azzurro ex Olimpia Milano già in passato aveva rifiutato una serie di offerte che gli erano state recapitate Oltreoceano, ma stavolta evidentemente ha deciso che il momento di fare il grande salto era scoccato. I Pelicans del resto sono una franchigia ideale per lui, alla luce delle carenze di NOLA nel reparto lunghi dopo l'addio di Anthony Davis e l'opt out dalla player option di Julius Randle.