Melli ha firmato il contratto con i New Orleans Pelicans: da ottobre l’avventura in NBA

Nicolò Melli ha firmato questa notte il contratto che lo legherà ai New Orleans Pelicans nella sua prima avventura in NBA. I dettagli del contratto non sono stati rivelati dalla franchigia, ma questi sono i segreti tradizionalmente peggio custoditi della lega: Melli è legato ai Pelicans da un biennale garantito da 8 milioni.

Il reggiano, classe ’91, è il settimo italiano a effettuare la traversata dall’altra parte dell’Oceano dopo Stefano Rusconi, Vincenzo Esposito, Andrea Bargnani (prima scelta assoluta al draft 2006), Marco Belinelli, Danilo Gallinari e Gigi Datome. La più lunga carriera americana è quella di Belinelli, che in 12 anni ha cambiato non meno di nove maglie (in realtà i trasferimenti sono dieci, dei quali due nello stesso luogo, San Antonio).

Attualmente Melli, fresco di matrimonio, sta recuperando da un’operazione al ginocchio che ne mette in pericolo la presenza ai Mondiali: in tal senso, una decisione verrà presa nel mese di agosto.

federico.rossini@oasport.it