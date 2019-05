Milwaukee è in finale, Boston crolla in gara-5, Golden State torna avanti

I Milwaukee Bucks sono la prima squadra a raggiungere la finale di conference nei Playoff NBA 2019. Altra grande prestazione della squadra di coach Mike Budenholzer, che domina gara-5 contro i Boston Celtics per 116-91 e chiude la serie in proprio favore sul 4-1. Milwaukee torna in finale dall’ultima volta datata 2001, quando perse 4-3 in gara sette contro Philadelphia. Finisce, dunque, la stagione di una Boston che sembrava essere ad inizio anno la principale candidata ad arrivare fino alle Finals e che invece ora deve interrogarsi sul proprio futuro.

Sono sette i giocatori che vanno in doppia cifra per Milwaukee. Il migliore è ovviamente Giannis Antetokounmpo, che mette a referto 20 punti, insieme anche ad 8 rimbalzi ed 8 assist. Preziose le prestazioni di Khris Middleton (19) ed Eric Bledsoe (18), oltre a quella di George Hill (16 dalla panchina). Importanti per i Bucks anche i 10 punti in 17 minuti di Michael Brogdon, che sta ritrovando sempre di più la miglior forma in vista proprio della finale di Conference.

Boston paga una serata difficilissima al tiro da tre (7/39) con Kyrie Irving che finisce da top scorer con 15 punti e 6/21 dal campo. Potrebbe anche essere stata l‘ultima partita in maglia Celtics per Irving, che è uno dei pezzi pregiati del mercato estivo. Per Boston ci sono stati anche i 14 punti di Jayson Tatum e Marcus Morris, che chiude anche in doppia doppia grazie agli 11 rimbalzi conquistati.

Della partita c’è davvero poco da raccontare, perché l’equilibrio persiste solamente nel primo quarto, chiuso da Boston sotto solo di tre punti (22-19). Già nella seconda frazione Milwaukee comincia a prendere il largo e si presenta all’intervallo avanti di tredici punti (52-39). Il dominio di Milwaukee prosegue anche dopo l’intervallo con i padroni di casa che restano tranquillamente avanti e respingono ogni assalto degli ospiti, allungando poi fino al +25 finale.

Nell’altra partita della notte i Golden State Warriors ritrovano il vantaggio nella serie contro gli Houston Rockets. Il fattore campo continua a comandare anche in gara-5 con i campioni in carica che si portano sul 3-2 dopo la vittoria per 104-99 al termine di un’altra battaglia. Adesso si ritorna a Houston con Harden e compagni con le spalle al muro ed obbligati a vincere per riportare nuovamente tutto alla Oracle Arena.

Una vittoria per Golden State rovinata in parte dall’infortunio di Kevin Durant (22 punti). L’MVP delle ultime Finals si è fatto male nel finire del terzo quarto e dalle prime indiscrezioni si parla di uno stiramento al polpaccio destro, e dunque il rischio che la sua serie con Houston sia finita. Nelle prossime ore il giocatore farà ulteriori esami e si potranno capire meglio i tempi di recupero.

Ci pensano gli “Splash Brothers” a guidare al successo i Warriors. Klay Thompson è il miglior marcatore dei suoi con 27 punti, mentre Steph Curry ne mette a referto 25 ed è decisivo soprattutto nell’ultimo quarto. A Houston non bastano i 31 punti di James Harden e i 19 di Eric Gordon.

Golden State inizia subito con il piede sull’acceleratore e chiude il primo quarto avanti di 14 punti (31-17). Un vantaggio che i padroni di casa riescono poi a mantenere anche all’intervallo. Houston, però, non molla e trascinata da Harden costruisce il parziale che la riporta in parità nel terzo quarto. Si entra nell’ultima frazione con il punteggio sul 72-72. Si gioca punto a punto con Curry che risponde ad ogni canestro di Houston. L’equilibrio viene spezzato da due triple di Green e Thompon (97-89 a due minuti e mezzo dal termine), ma i Rockets restano ancora in partita e arrivano sul -3 a 18 secondi dalla fine con il layup di Harden. Houston decide di non far fallo e per poco non provoca la palla persa per gli Warriors, che anche in maniera fortunosa trovano Thompson solo ad appoggiare il +5 finale.

I tabellini delle partite

MILWAUKEE BUCKS – BOSTON CELTICS 116-91 (22-19, 30-20, 28-23, 36-29)

Milwaukee: Antetokounmpo 20, Middleton 19, Bledsoe 18

Boston: Irving 15, Tatum 14, Morris 14

GOLDEN STATE WARRIORS – HOUSTON ROCKETS 104-99 (31-17, 26-26, 15-29, 32-27)

Golden State: Thompson 27, Curry 25, Durant 22

Houston: Harden 31, Gordon 19, Paul 11