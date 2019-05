Milwaukee non sbaglia: è 2-0 nella serie di finale a Est contro Toronto

In gara-2 delle finali di Eastern Conference i Milwaukee Bucks si portano sul 2-0 nella serie sconfiggendo nettamente i Toronto Raptors per 125-103 grazie al solito Giannis Antetokoumpo, che inizia il match in maniera emblematica: sul primo possesso rimbalzo d’attacco e schiacciata, sul secondo stoppata su Marc Gasol, sul terzo un’altra schiacciata. Il tutto in 51 secondi: i padroni di casa non molleranno mai la leadership della gara e Giannis chiuderà con 30 punti e 17 rimbalzi e con Ersan Ilyasova che ne aggiungerà 17 in 21 minuti partendo dalla panchina.

Oltre che iniziare alla grande, Giannis finisce anche alla grande segnando 11 punti nell’ultimo quarto e i Bucks finiscono con altri quattro giocatori in doppia cifra: Nikola Mirotic 15 punti, Khris Middleton 12, Malcolm Brogdon 14 e George Hill 13, gli ultimi due alzandosi dalla panchina. Per i Raptors sono 31 i punti di Kawhi Leonard, che resta sempre in partita malgrado il disastroso 0/9 iniziale, Kyle Lowry aggiunge 15 punti e Norman Powell, dalla panchina, 14. Milwaukee è la sedicesima squadra ad aprire i playoff con una serie iniziale di 10 vittorie e 1 sconfitta, solo i Los Angeles Lakers nel 1989 e nel 2001 e i Golden State Warriors nel 2017 hanno fatto 11-0.

Giannis AntetokounmpoGetty Images

I Bucks hanno condotto anche di 28 lunghezze nel terzo quarto dopo una tripla, guarda un po’, di quel fenomeno di Giannis, fresco candidato a MVP stagionale e a miglior difensore dell’anno, dopo il primo quarto erano avanti 35-21 e alla fine del primo tempo 64-39, ma sono stati anche nettamente superiori ai rimbalzi: 53-40 dopo il 60-46 di gara-1. Per loro è la 70ma vittoria stagionale, come nel 1973-1974 e sotto le 78 del 1970-1971, inoltre contro le altre squadre dell’Est sono a 50 vittorie e 13 sconfitte. La franchigia del Wisconsin non ha mai perso dal 2-0 sopra una serie nelle 13 volte precedenti, mentre i canadesi non hanno mai vinto dallo 0-2 sotto in sette tentativi passati. Gara-3 si giocherà nella notte italiana tra domenica e lunedì a Toronto.