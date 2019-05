Milwaukee sul 3-1 con Boston, Houston pareggia la serie con Golden State

I Milwaukee Bucks sbancano il TD Garden 113-101 e infilano la terza vittoria consecutiva nella serie con i Boston Celtics, portandosi sul 3-1 e a un solo successo dal ritorno alle finali della Eastern Conference dopo 18 anni di assenza. Giannis Antetokounmpo scrive 39 punti (15/22 dal campo) con 16 rimbalzi e 4 assist, ma sono le seconde linee dei Bucks a fare la differenza quando il greco viene richiamato in panchina nel terzo periodo per problemi di falli: trascinata da George Hill (15 punti) e Pat Connaughton (9 e 10 rimbalzi), Milwaukee piazza il parziale decisivo scrollandosi i Celtics dalle spalle e arrivando all'ultimo intervallo sul +8. Sarà poi The Greek Freak a mandare i titoli di coda nel quarto periodo, affondando la lama con 17 punti nell'ultimo parziale. Per Boston non servono i 23 punti con 10 assist di Kyrie Irving, numeri macchiati da un modesto 7/22 dal campo e 1/7 dall'arco. La panchina biancoverde fornisce un apporto pressoché nullo, con soli 7 punti complessivi: Marcus Smart torna dopo quasi un mese di assenza con 3 punti e 1/7 al tiro.

Gli Houston Rockets piegano i Golden State Warriors 112-108 e pareggiano i conti nella serie (2-2) infilando la seconda vittoria casalinga consecutiva: James Harden segna 38 punti con 10 rimbalzi e 4 assist (13/29 dal campo), seguito dai 20 di Eric Gordon e dai 17 con 10 rimbalzi di PJ Tucker, ma è Chris Paul (13) a mettere in ghiaccio il risultato negli ultimi secondi dopo due triple sbagliate da Curry e Durant che avrebbero potuto forzare i tempi supplementari. Golden State incappa in una brutta serata al tiro, chiusa con un 8/33 di squadra dall'arco (24.2%), fattore evidenziato da coach Kerr nel post-partita così come le difficoltà per il gioco più fisico dei Rockets. Per gli Warriors, inutili i 34 punti di Kevin Durant e i 30 di Steph Curry, mentre Klay Thompson si ferma a 11 con 5/15.

I risultati della notte: