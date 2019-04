NBA 2019, i risultati della notte: Phila perde ad Atlanta con 33 punti di Trae Young, Boston ok

I Philadelphia 76ers (senza Joel Embiid) sembravano piuttosto sicuri del terzo posto a Est, ma devono ora stare attenti dopo essersi fatti sorprendere dagli Atlanta Hawks, vincitori per 130-122 con sei uomini in doppia cifra e Trae Young a 33 punti e 12 assist, contro i 30 di JJ Redick. Ne approfittano per avvicinarsi sia gli Indiana Pacers, vittoriosi per 89-108 sui Detroit Pistons con 21 di Thaddeus Young, che i Boston Celtics, in grado di espugnare Miami battendo gli Heat per 102-112 con 25 punti di Gordon Hayward e 23 di Kyrie Irving opposti ai 21 di Dion Waiters e ai 18 con 15 rimbalzi di Hassan Whiteside.

Pochi problemi per gli Orlando Magic, che superano per 114-100 i New York Knicks in una partita all’interno della quale si fa notare la sfida tra Nikola Vucevic e Mario Hezonja (29 punti e 13 rimbalzi per il montenegrino, 29 e 9 per il croato). I Toronto Raptors battono i Brooklyn Nets per 105-115 con una gran prestazione di Pascal Siakam (28 e 10 rimbalzi), Kawhi Leonard (26) e Serge Ibaka (23 e 12), mentre ai Nets non bastano i 27 di D’Angelo Russell. In questo modo, dalla sesta alla nona posizione della Eastern Conference troviamo Pistons (39-39), Nets (39-40), Magic (39-40) e Heat (38-40), con tre o quattro partite da giocare a seconda del calendario di ciascuna delle franchigie.

Nella Western Conference la lotta è ormai ristretta alla determinazione degli scontri che si vedranno dal tardo pomeriggio italiano del 13 aprile in avanti. Si registra una notte di ampi distacchi, a cominciare dai Denver Nuggets che travolgono i San Antonio Spurs (Marco Belinelli deposita un rarissimo uovo in 14 minuti) per 115-83 con 20 punti e 11 rimbalzi di Nikola Jokic. Gli Houston Rockets vincono per 103-135 in casa dei Los Angeles Clippers (Danilo Gallinari 16 punti) con 31 di James Harden, che quasi non fanno notizia se paragonati ad altre sue mostruose prestazioni di questa stagione. Netto anche il 97-118 degli Utah Jazz in casa dei Phoenix Suns con 29 punti di Donovan Mitchell e 27 di Joe Ingles, mentre nella vittoria dei Portland Trail Blazers sui Memphis Grizzlies per 116-89 si fa notare, più dei 21 punti e 15 rimbalzi di Enes Kanter e dei 20 e 10 assist di Damian Lillard, la tripla doppia di Evan Turner (13 punti, 12 rimbalzi, 11 assist).

Rischia di essere tardiva la vittoria degli Charlotte Hornets sui New Orleans Pelicans per 109-115: la franchigia è appesa a una speranza quasi puramente matematica di agganciare il treno della postseason a Est e la tiene in piedi con 32 punti di Kemba Walker che vanificano i 34 e 11 rimbalzi di Julius Randle. Nelle ultime due partite, che poi contano relativamente date le ambizioni ormai nulle delle squadre in questione, i Chicago Bulls battono sul filo di lana i Washington Wizards (114-115) con due liberi di Walter Lemon (24 punti) e tripla decisiva sbagliata da Jordan McRae, mentre i Minnesota Timberwolves risolvono con una bella azione corale che manda a segno Andrew Wiggins la sfida con i Dallas Mavericks per 108-110. Da una parte ci sono i 28 punti e 13 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, dall’altra i 27 e 12 di Luka Doncic.

