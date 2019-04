Ora è ufficiale, Dirk Nowitzki si ritira: "Questa è la mia ultima gara a Dallas"

Riflettori puntati addosso, pubblico in adorazione e voce inevitabilmente rotta dalla commozione. Dirk Nowitzki dice ufficialmente basta al basket e lo fa davanti alla sua gente, coloro che hanno potuto ammirare le sue gesta per 21 anni di NBA e in cui il nativo di Wurzburg ha infranto record che non era lecito attendersi nemmeno nella mente dei più ottimisti. Il tedesco saluta la sua Dallas al termine della gara contro Phoenix, vinta per 120-109 e condita da 30 punti, 8 rimbalzi e 3 assist del numero 41. Non un addio banale.

" Questa è la mia ultima partita casalinga. Sto provando a respirare come mi hanno insegnato a yoga ma non sembra funzionare. Per me è stato un anno davvero duro, soprattutto fisicamente. Voglio ringraziare i miei compagni per essermi stati vicini. Ne ho avuti circa 200 lungo la mia carriera e sono stati tutti grandiosi. È stata una lunga e magnifica corsa" "

Nowitzki giocherà ancora una gara, stanotte contro gli Spurs. Il tedesco, classe '78, lascia con 31.540 punti (da aggiornare a San Antonio) che gli valgono il sesto posto tra i migliori realizzatori di tutti i tempi. Ma non solo. Quattordici convocazioni all'All Star Game, un premio di Mvp della regular season e uno delle Finals, oltre al rispetto incondizionato da parte di giocatori, allenatori e addetti ai lavori. E poi quel meraviglioso titolo Nba del 2011 vinto in finale contro Miami.