Pascal Siakam e la dedica al papà che lo voleva sacerdote: "Gioco per lui e per tutta l'Africa"

" Ogni giorno mi chiedo cosa penserebbe di me mio padre, ogni volta che scendo in campo ho una motivazione che va al di là della pallacanestro stessa, che è più grande di me: gioco per ricordare e onorare mio padre "

Parole significative quelle di Pascal Siakam, camerunense classe 1994, che ha letteralmente distrutto i Golden State Warriors in gara 1 delle NBA Finals guidando i Toronto Raptors ad uno storico successo. Con 32 punti senza praticamente errori al tiro - 14 su 17 dal campo con anche 11 bersagli consecutivi tra terzo e quarto periodo -, Siakam si è preso la copertina che solitamente è di Kawhi Leonard ed è il giusto MVP della prima gara di queste finali, attese da un intero popolo come il Canada.

Anzi, c'è uno stato e un continente che sostengono Siakam, il Camerun e l'Africa: lì papà Tchamo avrebbe voluto che studiasse e diventasse sacerdote, però ha preferito seguire la strada della pallacanestro, si è trasferito negli Stati Uniti ed è stato scelto dai Raptors in NBA, non una franchigia a caso visto che il general manager è Masai Ujiri, di origini nigeriane e legatissimo lui pure all'Africa. Il papà purtroppo non ha potuto vederlo essendo scomparso nel 2014 in un incidente stradale, certamente lo avranno seguito la mamma e i fratelli: la sua maglia numero 43 è speciale e simbolica, 4 come gli uomini della sua famiglia, suo padre e i suoi tre fratelli, e 3 come le donne del suo clan, sua madre e le due sorelle.

" La mia crescita è il simbolo della crescita di tutta la pallacanestro africana: è stupendo rappresentare un intero continente. Mi piacerebbe che fosse un esempio per tutti i ragazzi del Camerun e dell’Africa intera, perché possano pensare che una cosa così è possibile "

Siakam, che è reduce da una stagione straordinaria ed è uno dei tre candidati al premio per "Giocatore più migliorato", come detto è stato devastante in gara 1, lui che si fa soprannominare "Spicy P" (riferimento al peperoncino piccante) e che secondo Steve Kerr assomiglia a Draymond Green. I suoi 32 punti sono massimo in carriera nei playoff e sono un record per un debuttante nelle finali dal 2012, quando Kevin Durant ne fece 36 per i Thunder; inoltre ha chiuso con 14 su 17 al tiro ed è diventato il settimo a firmare una prova da oltre 30 punti tirando con almeno l'80%, roba che in passato hanno fatto Michael Jordan, Shaquille O'Neal e Kareem Abdul-Jabbar tra gli altri. Il ragazzo del Camerun però è solo all'inizio e non ha la minima intenzione di fermarsi:

" So che sembra un cliché, ma io non ho fatto altro che lavorare giorno dopo giorno, sapendo che avrei dovuto migliorare molto. Certo, se a 18 anni se mi avessero detto che avrei segnato 32 punti alla mia prima partita di finale NBA avrei dato del pazzo a chiunque, perché non mi sarei mai potuto immaginare una gara del genere "