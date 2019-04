Tre le partite giocate nella notte dei playoff NBA. I Philadelphia 76ers si portano avanti 2-1 nella serie di 1° turno della Eastern Conference contro i Brooklyn Nets battendoli per 131-115 in gara-3 fuori casa grazie ai 31 punti di Ben Simmons, suo massimo in carriera in una partita di playoff (11 su 13 dal campo), cui aggiunge 9 assist, e ai 29 punti e 16 rimbalzi di Tobias Harris, che compensa in questo modo l’assenza del centro titolare Joel Embiid per infortunio al ginocchio sinistro, per i Sixers J.J. Redick e Jimmy Butler aggiungono rispettivamente 26 e 16 punti. Per i Nets, che giocheranno in casa anche in gara-4 nella notte italiana tra sabato e domenica e che ne hanno perse due di fila dopo aver sorpreso in gara-1 la testa di serie numero 3 dell’Est, 26 punti ciascuno di D’Angelo Russell e Caris LeVert, quest’ultimo in 28 minuti partendo dalla panchina.

Grazie soprattutto ai 36 punti di Derrick White, suo massimo in carriera (10 punti in più del suo precedente record, i San Antonio Spurs si riportano avanti 2-1 nella serie di 1° turno della Western Conference battendo per 118-108 i Denver Nuggets. White ha tirato 12 su 17 dal campo e ha aggiunto 5 rimbalzi, 5 assist e 3 palle rubate. Dopo di lui, nelle fila dei texani, brilla DeMar De Rozan, il quale segna 21 dei suoi 25 punti nel secondo tempo, LaMarcus Aldridge aggiunge 18 punti e 11 rimbalzi, Rudy Gay 11 punti e 10 rimbalzi, 6 i punti (due triple) di Marco Belinelli. Per Denver 22 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Nikola Jokic, 20 punti di Malik Beasley e 12 di Gary Harris. Inutile il sorpasso della franchigia del Colorado con un parziale di 16-0 all’inizio del secondo quarto dal -9 con cui aveva chiuso il primo, ma con un controparziale di 21-8 prima della sirena di metà partita San Antonio riprende la testa per non mollarla più fino alla fine. Gara-4 sarà sempre in Texas nella notte tra sabato e domenica.

I Golden State Warriors, campioni in carica nonché miglior squadra a Ovest dell’ultima regular season, vendicano la clamorosa sconfitta di gara-2 dove erano avanti di 31 punti espugnando largamente lo Staples Center per 132-105 contro i Los Angeles Clippers e riportandosi avanti per 2-1 nella serie di 1° turno della Western Conference. E’ già decisivo il parziale del primo quarto, chiuso dai Warriors sul 41-24 in proprio favore con un parziale iniziale di 22-9, per i vincitori degli ultimi due anelli NBA ci sono 38 punti del solito, immenso, Kevin Durant, i 21 di Stephen Curry e i 14 rimbalzi di Andrew Bogut, inutili dall’altra parte i 18 punti e 15 rimbalzi di Ivica Zubac, i 16 punti di Lou Williams e i 15 ciascuno di Jamychal Green e Montrezi Harrell, per Danilo Gallinari 9 punti, 6 rimbalzi e 3 assist ma 2 su 13 dal campo e 0 su 8 da tre. Gara-4 si giocherà sempre a Los Angeles nella notte tra domenica e lunedì.

