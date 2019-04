Playoff 2019: Brooklyn ci prova ma Phila è troppo forte. Vincono anche Denver, Milwaukee e Houston

Quattro le partite giocate nella notte dei playoff NBA. Il centro dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid torna ed è subito decisivo nella vittoria dei suoi con 31 punti, 16 rimbalzi, 6 stoppate e 7 assist, l’ultimo dei quali per la tripla del sorpasso a Mike Scott con cui Phila si installa sul 110-108 a 19”7 dalla fine, poi due liberi di Tobias Harris, 24 punti, 8 rimbalzi e 6 assist per lui, fissano il punteggio di una combattuta gara-4 sul 112-108 per Philadelphia che ora conduce per 3-1 nella serie di primo turno della Eastern Conference contro i Brooklyn Nets e ora ha la possibilità di accedere alle semifinali a Est per la seconda stagione consecutiva vincendo tra le mura amiche nella notte tra martedì e mercoledì. Per i Nets ci sono 25 punti di Caris LeVert e 21 ciascuno di Jarrett Allen e D’Angelo Russell.

Nikola Jokic totalizza 29 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, Jamal Murray aggiunge 24 punti, Torrey Craig 18 e i Denver Nuggets pareggiano la serie sul 2-2 contro i San Antonio Spurs vincendo gara-4 del primo turno della Western Conference per 117-103, la franchigia del Colorado non vinceva in casa di quella texana dal 2012 e dal 22 aprile 2007 nei playoff e ora potrà giocare in casa gara-5 nella notte tra martedì e mercoledì. Non fortunata la 400a partita nei playoff della storia degli Spurs, 200a casalinga: per i texani 24 punti e 9 rimbalzi di LaMarcus Aldridge, DeMar DeRozan ha aggiunto 19 punti prima di essere espulso per aver scagliato una palla sugli spalti sotto gli occhi di uno degli arbitri, 3 punti (una tripla) e 3 rimbalzi in 17 minuti per Marco Belinelli. Decisivo il parziale di 69-45 tra secondo e terzo quarto per Denver che dopo il primo periodo era sotto di 12 lunghezze.

Ben sette giocatori dei Milwaukee Bucks chiudono in doppia cifra di punti e la miglior squadra della regular season NBA dopo le due partite casalinghe vince fuori casa per 119-103 anche gara-3 della serie di primo turno della Eastern Conference contro i Detroit Pistons. La media punti di distacco dei Bucks in queste tre partite è di 24 e ora, nella notte tra lunedì e martedì, possono chiudere i conti nella serie. il miglior marcatore di Milwaukee è Khris Middleton con 20 punti, Brook Lopez ed Eric Bledsoe ne aggiungono 19 ciascuno, mentre l’uomo franchigia Giannis Antetokounmpo viene limitato a 14 punti e 10 rimbalzi a causa dei falli. Per i Pistons non è stato fortunato il debutto in post season nella loro nuova casa, la Little Caesars Arena, inoltre questa è la loro 13a sconfitta consecutiva nel playoff dal 2008, tante quante New York tra il 2001 e il 2012, per loro inutili i 27 punti, 7 rimbalzi e 6 assist di Blake Griffin, al rientro da un infortunio al ginocchio destro, e i 12 punti e 12 rimbalzi di Andre Drummond.

La quarta vittoria esterna su quattro della notte arriva per merito degli Houston Rockets che battono per 104-101 gli Utah Jazz portandosi sul 3-0 nella serie di primo turno della Western Conference. Miglior marcatore dei texani, ovviamente, James Harden che totalizza 22 punti, 10 assist e 6 palle rubate, Chris Paul aggiunge 18 punti. Nella notte tra lunedì e martedì anche i Rockets possono chiudere i conti qualificandosi per le semifinali ad Ovest. Dall’altra parte inutili i 34 punti di Donovan Mitchell.

I risultati della notte NBA

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers 108-112 (1-3 nella serie)

San Antonio Spurs-Denver Nuggets 103-117 (2-2 nella serie)

Detroit Pistons-Milwaukee Bucks 103-119 (0-3 nella serie)