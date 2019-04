Playoff al via: la preview del primo turno della Western Conference

(1) Golden State Warriors vs. (8) Los Angeles Clippers

Pronostico: 4-1 Golden State

I Golden State Warriors sono i grandi favoriti per la conquista del titolo, il terzo consecutivo, il "Three-Peat" riuscito in epoca recente solo ai Lakers di inizio 2000 e ai Bulls di Jordan negli anni '90 (due volte). La stagione è stata piena di alti e bassi, soprattutto caratteriali, e i problemi di chimica sono scaturiti nella peggior annata a livello di record dell'era Steve Kerr, con 57 vinte e 25 perse: però è innegabile che siano la squadra più forte, hanno un quintetto con 5 All Star (Cousins aggiunto a Green, Durant, Thompson e Curry) e hanno dimostrato che nelle gare "che contano" sono infallibili. Di contro i Los Angeles Clippers non erano attesi alla post season, soprattutto dopo aver rivoluzionato la squadra in sede di trade deadline con la cessione di Tobias Harris. Eppure coach Doc Rivers ha fatto un capolavoro, Danilo Gallinari ha giocato forse la miglior stagione in carriera (20 punti, 6 rimbalzi e 6 assist di media col 90% ai liberi) e si gode con merito il ritorno ai playoff che gli mancava dal 2012 con Denver, e il roster è completo, con veterani come Lou Williams e Patrick Beverly, e giovani interessanti come Harrell, Zubac, Shamet e Gilgeous-Alexander. Vincere una partita sarebbe un premio per questi Clippers, difficile che vadano oltre contro i chiari favoriti per l'anello.

Danilo Gallinari vs Kevin Durant, Golden State Warriors-Los Angeles ClippersGetty Images

(2) Denver Nuggets vs. (7) San Antonio Spurs

Pronostico: 4-3 Denver

Denver Nuggets e San Antonio Spurs sono due sorprese, a livello differente, della stagione. I Nuggets sono stati per gran parte della stagione la miglior squadra dell'Ovest, coach Mike Malone ha fatto un capolavoro e Denver ha impostato sull'asse play-pivot Murray-Jokic un gioco efficace e spettacolare, sorretti dall'esperienza dei vari Millsap, Barton e Harris. Gli Spurs targati Gregg Popovich giocheranno la post season per il 22esimo anno di fila e questo era il meno atteso, dopo gli addii di Ginobili e Parker, e la cessione di Kawhi Leonard ai Raptors: in Texas sono però riusciti a ricostruire una macchina funzionante, con due stelle molto forti in attacco come Aldridge e DeRozan, e una serie di ottimi comprimari tra cui Marco Belinelli, fatto dal sarto per il sistema di "Pop", senza dimenticare Mills, Bertans e l'emergente Derrick White. Sono due squadre che hanno in comune la grande forza in casa: Denver è stata la migliore per record, 34-7, certamente favorita dal fatto che la città si trova a 1600 metri di quota, mentre San Antonio è giunta terza, 32-9, al pari di Toronto. Il vantaggio del campo favorisce i Nuggets ma la maggior esperienza in post season dei neroargento potrebbe anche far saltare il banco.

Marco Belinelli, San Antonio Spurs-Denver NuggetsGetty Images

(3) Portland Trail Blazers vs. (6) Oklahoma City Thunder

Pronostico: 4-2 Oklahoma City

Lillard e McCollum da una parte, Westbrook e George dall'altra: si presenta così la serie tra Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunder! I Blazers hanno il fattore campo e sono una squadra con un'identità chiara, a trazione posteriore, incentrata appunto sulle due guardie: però c'è molto scetticismo attorno ai ragazzi di coach Stotts perchè lo scorso anno sono usciti 4-0 al primo turno contro i Pelicans pur col vantaggio del campo e soprattutto perchè hanno perso per infortunio il centro bosniaco Jusuf Nurkic, fondamentale in attacco ma in particolare in difesa, dove copriva alla perfezioni i limiti dei già citati Lillard e McCollum. Portland deve sperare che i vari Kanter, Collins e Leonard riescano a mascherare l'assenza di Nurkic. Viceversa i Thunder sembrano essersi ripresi dopo un mese di marzo disastroso, Westbrook ha chiuso per il terzo anno in tripla doppia di media e Paul George pare aver ritrovato lo smalto nonostante il problema alla spalla destra (ha messo la tripla della vittoria a fil di sirena nella penultima gara con Houston); la differenza dovrà farla il supporting cast, in primis i lunghi Grant e Adams. Oklahoma City è una delle migliori difese (quarta per rating, 106.4 punti concessi su 100 possessi) e parte con qualcosa in più, aldilà del 4-0 nelle sfide di regular season.

Russell Westbrook vs Damian Lillard, Oklahoma City Thunder-Portland Trail BlazersGetty Images

(4) Houston Rockets vs. (5) Utah Jazz

Pronostico: 4-2 Houston

Promette equilibrio lo scontro tra Rockets e Jazz, due squadre molto diverse ma che hanno vissuto un'annata simile. Brutto inizio - 11-14 i Rockets, 14-17 i Jazz -, e seconda parte di stagione ad altissimo livello - Utah ha il secondo record dietro i Bucks dall’1 gennaio mentre dopo l’All Star Break i Jazz sono 18-6, terzi, e Houston prima, 20-5 -. Le due formazioni si sono già sfidate al secondo turno dei playoff 2018, serie vinta 4-1 da Houston, e anche stavolta i texani partono coi favori del pronostico, grazie ad un James Harden straripante in regular season (36 punti, 6.6 rimbalzi, 7.5 assist col 37% da tre): la squadra di D'Antoni ha un roster rafforzato a stagione in corso, con gli arrivi di Faried, Rivers, Shumpert e House, ma molto ruoterà attorno alla salute di Chris Paul, fondamentale per battere i Jazz e provare a infastidire i Warriors. I Jazz punteranno come sempre sul collettivo, su un gioco a ritmo controllato gestito da Rubio e Ingles con le accelerazioni di Donovan Mitchell, e soprattutto sulla difesa (seconda per rating, 105.2 punti concessi su 100 possessi), imperniata sul centro francese Rudy Gobert, uno dei migliori stoppatori e il leader per percentuale al tiro della NBA con quasi il 67%.