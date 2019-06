Raptors a un passo dal titolo; Golden State crolla ancora in casa, 3-1 Toronto

I Toronto Raptors sono ad un passo dalla storia. I canadesi espugnano ancora la Oracle Arena e vincono gara-4 delle NBA Finals 2019 per 105-92 contro i Golden State Warriors. Toronto, dunque, è ad una sola vittoria da quello che sarebbe il suo primo titolo. Grande protagonista Kawhi Leonard, che chiude con una doppia doppia da 36 punti e 12 rimbalzi. Importantissimi anche i 20 punti, uscendo dalla panchina, di Serge Ibaka, che tira con il 75% dal campo (9/12).

A Golden State non è bastato il ritorno di Klay Thompson, che è il miglior marcatore dei Warriors con 27 punti. Steph Curry ne mette a referto 25, ma in difesa ancora una volta i campioni in carica non riescono a trovare le contromisure all’attacco dei Raptors. Adesso Golden State è con le spalle al muro ed è obbligata ad una clamorosa rimonta e, soprattutto, a vincere due partite in Canada.

La tensione di gara-4 si fa sentire ad inizio partita e il primo canestro arriva dopo due minuti. Ci pensa Curry a cancellare lo zero dal tabellone ed una serie di palle perse consecutive da entrambe le parti. Anche il rientrante Splash Brother trova i primi due punti, ma c’è equilibrio a metà primo quarto (8-5). Thompson da tre, poi la risposta immediata dall’angolo di Leonard, ma Curry costruisce il primo break in favore dei Warriors (17-10). Steve Kerr butta nella mischia il ritrovato Kevon Looney ed il centro segna sei punti importanti nel parziale che dà ai padroni di casa il +11. Il finale di quarto, però, è tutto di Kawhi Leonard (14 punti nella prima frazione) e Toronto chiude sotto di sei punti alla prima sirena (23-17).

Ad inizio secondo quarto Toronto trova energia e punti dalla panchina con Ibaka, che tiene sul -4 i canadesi (27-23). I Warriors girano meglio la palla in attacco rispetto a gara-4. e riprovano ad allungare sul +8 (35-27). I Raptors restano attaccati con Ibaka e Lowry, che dalla lunetta firma il -3. Golden State, però, ha un giocatore in più ed è Klay Thompson, che con due magie segna cinque punti consecutivi ed è nuovo +8 per la squadra di Kerr (42-34). Il finale di quarto è ancora tutto per Toronto che, con Gasol e Lowry, va negli spogliatoi sul -4 (46-42).

Leonard apre la ripresa con due triple consecutive, ma arriva la pronta risposta dall’arco di Curry. Non c’è un attimo di sosta e gli ospiti trovano un nuovo sorpasso con il gioco da tre punti di Siakam. L’Oracle Arena riesplode grazie alla tripla di Thompson e a metà terzo quarto il tabellone segna 58-56 in favore degli Warriors. E’ il festival delle triple per Toronto che segna dall’arco ancora con Gasol ed Ibaka, con i canadesi che si portano sul +4 (67-63) a due minuti dalla fine del periodo. Curry riavvicina sul -1 i Warriors, ma da quel momento si scatena Leonard, che apre un parziale di 10-1 per i Raptors che volano sul +10 (74-64). A fine terzo quarto Toronto è in controllo sul +12 (79-67).

Subito tripla di VanVleet e pronta replica di Thompson, ma è Toronto ad avere in mano la totale inerzia della partita. Leonard è scatenato e la sua tripla vale addirittura il +16 (88-72). I Raptors si mantengono comodamente avanti oltre la doppia cifra di vantaggio e vedono sempre più vicino un clamoroso 3-1. Steph Curry è l’ultimo a mollare in casa Warriors e fino alla fine prova a ricucire lo strappo. Il piazzato di Siakam e la successiva scorribanda offensiva di Lowry valgono il +14 (103-89) ad un minuto e mezzo dalla fine. Toronto vince ed avrà il primo match point davanti al proprio pubblico.

Il tabellino della partita

GOLDEN STATE WARRIORS – TORONTO RAPTORS 92-105 (23-17, 23-25, 21-37, 25-26)

Golden State : Curry 27, Thompson 28, Iguodala 3, Green 10, Cousins 6, Looney 10, Livingston 6, Cook, McKinnie 2, Bell 2, Bogut

Toronto : Lowry 10, Green 3, Leonard 36, Siakam 19, Gasol 9, VanVleet 8, Ibaka 20, McCaw, Powell