Raptors-Warriors, giovedì notte gara 1. Il calendario con date e orari delle NBA Finals 2019

Toronto Raptors-Golden State Warriors: queste le due squadre che si sfideranno per il titolo NBA 2018-19. I californiani di Stephen Curry e coach Steve Kerr vanno a caccia del terzo successo consecutivo, il quarto in 5 anni, mentre i canadesi - franchigia fondata nel 1995 - sono al debutto assoluto nella serie finale e scommettono sul talento di Kawhi Leonard per portare il Larry O'Brien Trophy per la prima volta fuori dai confini degli Stati Uniti.

Le Finals scatteranno nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 giugno alle 3:00, ora italiana, alla ScotiaBank Arena di Toronto: i Raptors hanno il fattore campo (gara 1, 2, 5 e l'eventuale 7, decisiva, ndr) in virtù di un record migliore in regular season, 58 vinte e 24 perse, contro il 57-25 dei Warriors. I californiani, campioni NBA in carica, arriveranno alla palla a due di gara 1 dopo 9 giorni di riposo, avendo chiuso la serie di finale dell'Ovest contro Portland con un secco 4-0 mentre i Raptors hanno battuto i Bucks in 6 partite, 4-2, archiviando la serie nella notte tra sabato e domenica.

Il calendario delle Finals 2019

Gara-1: Toronto Raptors-Golden State Warriors, nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio, ore 3.00

Gara-2: Toronto Raptors-Golden State Warriors, nella notte tra domenica 2 e lunedì 3 giugno, ore 2.00

Gara-3: Golden State Warriors-Toronto Raptors, nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 giugno, ore 3.00

Gara-4: Golden State Warriors-Toronto Raptors, nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 giugno, ore 3.00

*Gara-5: Toronto Raptors-Golden State Warriors, nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 giugno, ore 3.00

*Gara-6: Golden State Warriors-Toronto Raptors, nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 giugno, ore 3.00

*Gara-7: Toronto Raptors-Golden State Warriors, nella notte tra domenica 16 e lunedì 17 giugno, ore 2.00

* = se necessaria