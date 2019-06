Rottura del tendine d'Achille per Kevin Durant: operazione ok, si profila un anno di stop

tra poco il report completo...

Brutta notizia per Golden State e, più in generale, per il mondo del basket. Era attesa per mercoledì 12 la risonanza magnetica per Kevin Durant, con la conferma della rottura del tendine d’Achille della gamba destra per l’ala dei Warrios, riportata durante gara 5 delle Finals tra Toronto e Golden State. Il classe ’88 aveva dato una bella scossa nell’ultima gara, con un ottimo avvio di match: 11 punti e 2 rimbalzi in poco meno di 12 minuti, poi il nuovo infortunio dopo i problemi al polpaccio riscontrati nelle settimane precedenti.