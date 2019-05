Gara 1 delle NBA Finals è dei Toronto Raptors che vincono con merito 118-109 contro i Golden State Warriors in una notte con diverse prime volte! La prima partita di finale giocata fuori dai confini degli Stati Uniti è anche la prima in 24 anni di storia per la franchigia canadese che esordisce con un successo contro i due volte campioni in carica di Steve Kerr, sconfitti per la prima volta in una gara 1 delle cinque Finals disputate e ko dopo 12 successi in fila in una gara 1 di playoff. Per i californiani è anche la prima finale NBA senza fattore campo e si è sentito perchè, insieme alla ruggine per i 9 giorni di riposo, tantissimi, l'entusiasmo e la voglia di titolo dei Raptors e del pubblico di Toronto - dentro la ScotiaBank Arena e nella piazza esterna, ribattezzata "Jurassic Park" - sono stati travolgenti.

Curry e Leonard, Toronto Raptors-Golden State Warriors, NBA Finals 2019Getty Images

I Warriors hanno tenuto botta fino all'inizio del quarto periodo, dove sono arrivati a -3 (90-87), ma poi sono stati spazzati via dai Raptors trascinati da Pascal Siakam, devastante con 32 punti (massimo in carriera nei playoff) con appena 3 errori al tiro, e da un chirurgico Kawhi Leonard, 23 punti ma ben distribuiti nei momenti importanti, senza dimenticare i 20 di Marc Gasol, gli 11 con tre triple di Danny Green e i 15 dalla panchina di Fred Van Vleet. In generale la squadra di Nick Nurse è in una serata magica, chiusa col 51% al tiro (39 su 77) e con 13 su 33 dall'arco. Per Golden State, senza Kevin Durant, non bastano i 34 punti di Steph Curry, i 21 di Thompson e la tripla doppia di Draymond Green, 10 punti, 10 rimbalzi e 10 assist; pesa il 43.6% al tiro ma soprattutto le 17 palle perse che hanno generato 24 punti in contropiede di Toronto, la loro arma preferita. Le due squadre torneranno in campo nella notte fra domenica e lunedì, sempre a Toronto: i Warriors hanno bisogno di sistemare diverse cose, i Raptors faranno di tutto per portarsi sul 2-0 in vista delle due gare in California.

La partita

L'entusiasmo alla ScotiaBank Arena è alle stelle, i tifosi entrano ore prima al palazzo, per loro c'è una t-shirt speciale con tutti i loghi della franchigia in 24 anni e poi prima della palla a due si celebrano alcuni dei grandi giocatori della storia dei Raptors, tra cui Chris Bosh, Tracy McGrady, Damon Stoudamire e Dell Curry, papà di Steph e la cui maglia numero 30 dell'anno 2000 è sulle spalle del rapper Drake, primo tifoso e "ambasciatore nel mondo" della Toronto cestistica.

Thompson vs Drake, Toronto Raptors-Golden State Warriors, NBA Finals 2019Getty Images

L'avvio di partita è scoppiettante, le squadre si scambiano triple, con Siakam, Leonard e Gasol da una parte, con Curry e Thompson ovviamente dall'altra: proprio Siakam firma la bomba del +6 e al primo riposo i Raptors comandano sul 25-21. Nel secondo quarto Steve Kerr manda in campo DeMarcus Cousins, al rientro in campo dopo l'infortunio al quadricipite del 18 aprile, ed è lui a fornire l'assist per la tripla del -1 di Cook. Toronto ha in mano la gara e, nonostante un sorpasso sul 41-40 Warriors firmato Klay Thompson, la squadra di Nurse allunga di nuovo coi soliti tre: Leonard fa +7 con canestro e fallo, poi Danny Green mette la bomba del 59-49 con cui si va all'intervallo.

La ripresa si apre con due canestri in fila di Siakam per il +12, Golden State non ci sta e risale fino a -6 con una bomba del solito Thompson, però i Warriors fanno fatica, perdono troppi palloni e prestano il fianco per il contropiede dei Raptors: Siakam è come un topo nel formaggio, corre come una gazzella e realizza il +11 (79-68) che manda in delirio il pubblico. Il camerunense è imprendibile, segna 11 canestri di fila ad un certo punto ed è un rebus per gli avversari. Il terzo periodo si chiude con Toronto avanti 88-81 griffato da una bomba allo scadere dei 24" di Patrick McCaw, ex di turno e alla terza finale in tre anni di carriera NBA! L'ultimo periodo inizia con lun sussulto di Golden State, arrivata fino a -3 (90-87) con una tripla di Jerebko. Da lì però è solo Toronto: altri due canestri di Siakam e una tripla di Green valgono il +12 sul 100-88 e per i Warriors è la resa. Steph Curry non incide, sempre raddoppiato e pressato dagli avversari, e Iguodala non segna mai da fuori: oltretutto il veterano esce a 2' dal termine tenendosi il polpaccio, infortunio che fa tremare Kerr, già senza Durant. Al suono della sirena è 118-109, Siakam può esultare, il pubblico può gioire: è 1-0 Raptors!

Il tabellino

Toronto Raptors-Golden State Warriors 118-109

(25-21, 34-28, 29-32, 30-28)

Toronto Raptors: Siakam 32, Leonard 23, M. Gasol 20, Lowry 7, Da. Green 11, Powell 2, Ibaka 5, Van Vleet 15, McCaw 3, Moreland ne, Miller ne, Lin ne, Meeks ne. All. Nurse.

Golden State Warriors: Dr. Green 10, Bell 2, Curry 34, Iguodala 6, Thompson 21, Jerebko 6, McKinnie 6, Looney 9, Cousins 3, Cook 6, Livingston 6, Evans ne, Bogut ne. All. Kerr.