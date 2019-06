Spari durante la parata dei Toronto Raptors: panico tra la folla e 2 feriti

Momenti di panico e migliaia di persone in fuga durante la parata dei Toronto Raptors per festeggiare il primo, storico titolo Nba. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero uditi alcuni colpi di arma da fuoco che avrebbero provocato il fuggi fuggi generale della folla radunatasi per fare festa insieme ai giocatori della franchigia canadese. A fornire un primo bilancio è la polizia di Toronto che, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, parla di 2 persone ferite in modo grave ma non in pericolo di vita, 2 armi da fuoco sequestrate e 2 persone fermate.

Video - I Warriors salutano l'Oracle Arena: dai Run TMC ai titoli con Curry, 47 anni di storia NBA 02:06