L'ala dei Golden State Warriors, Kevin Durant, ha rifiutato l'opzione da 31,5 milioni di dollari per la prossima stagione e diventerà free agent. Durant, MVP delle Finali NBA 2017 e 2018, si è rotto il tendine d'Achille destro nel corso degli ultimi playoff ed è stato sottoposto ad intervento chirurgico. Il 30enne Durant rischia pertanto di saltare buona parte della prossima stagione.

Secondo ESPN, Durant riceverà numerose proposte quando domenica si aprirà ufficialmente il mercato NBA dei free agent. Fra le squadre maggiormente interessate e con lo spazio salariale sufficiente per ingaggiare Durant ci sono i New York Knicks, già da tempo in contatto con i suoi agenti. Sarà un mercato importante quello di quest'anno, visto che fra i possibili free agent ci saranno anche campioni come Kyrie Irving di Boston, Kawhi Leonard di Toronto e Klay Thompson di Golden State.