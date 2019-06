Stanotte gara 2 delle Finals: Raptors a caccia del 2-0, Warriors per l'1-1 anche senza Kevin Durant

A Toronto si gioca stanotte gara-2 (alle 2:00 ora italiana) delle finali NBA tra i Raptors e i Golden State Warriors, coi canadesi che vogliono centrare il bis dopo il trionfo di gara-1 tra le mura amiche.

Toronto è stata trascinata in gara-1 dai 32 punti con un pazzesco 14 su 17 dal campo di Pascal Siakam, suo record personale in carriera in post season, dai 23 punti di Kawhi Leonard e dai 20 di Marc Gasol, mentre Golden State ha avuto tra le sue fila uno Stephen Curry che ancora una volta ha dovuto fare anche la parte dell’assente Kevin Durant mettendo insieme 34 punti ma se è andato 14 volte in lunetta segnando sempre, dal campo è stato limitato a “soli” 18 tiri mettendone a segno 8, di questi, 4 su 9 da tre. Klay Thompson ha aggiunto 21 punti e Draymond Green una tripla doppia ininfluente, 10 punti, 10 rimbalzi e 10 assist.

I campioni in carica dovranno fare ancora una volta a meno di Durant, sempre fermo per infortunio al polpaccio, la buona notizia è che Andre Iguodala, l’MVP delle finali del 2015, si è sottoposto a risonanza magnetica che non ha evidenziato alcuna lesione muscolare alla gamba sinistra alla quale aveva avuto un problema che gli aveva fatto saltare l’ultima partita contro i Portland Trail Blazers e che in gara-1 si è riacutizzato. KD potrebbe rientrare in gara-3 ma è più probabile che torni in campo nella 4 davanti ai suoi tifosi a Oakland mentre i Raptors scenderanno in campo stanotte cercando di avvicinarsi ancor di più al sogno dell’anello NBA alle prime finali della loro storia.