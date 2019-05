Stephen Curry magico nel secondo tempo: Golden State elimina Houston e va in finale a Ovest

Per la quinta volta consecutiva, i Golden State Warriors raggiungono le finali della Western Conference e, per la quarta volta in cinque anni, lasciano sulla propria strada gli Houston Rockets: i campioni in carica chiudono sul 4-2 la serie contro la franchigia texana vincendo 118-113 gara-6 in trasferta, nonostante l'assenza di Kevin Durant, ai box per lo stiramento al polpaccio sofferto nella partita precedente. KD, che non ha seguito la squadra rimanendo a Oakland per sottoporsi alle terapie del caso, verrà rivalutato nei prossimi giorni, mentre gli Warriors attendono l'esito di gara-7 tra Denver Nuggets e Portland Trail Blazers (in campo domenica sera) per conoscere la loro prossima avversaria.

Senza Durant, è la partita di Steph Curry, che reagisce al primo tempo più brutto della sua carriera ai playoff (0 punti realizzati) esplodendo nella ripresa: chiuderà a quota 33 con 9/20 al campo e un perfetto 11/11 dalla lunetta. Ottima anche la partita di Klay Thompson, che realizza 27 punti con 7 triple, compresa quella decisiva per il +6 a 36" dalla sirena. Seguono i 17 di Andre Iguodala e i 14 con 5 rimbalzi dalla panchina di un Kevon Looney che ha svolto un ruolo molto importante nell'economia complessiva della serie.

Houston, incapace di trovare la via del canestro per 4 lunghissimi minuti nella parte centrale del quarto periodo (perso 36-26), ha 35 punti da James Harden (11/25 dal campo), 27 con 11 rimbalzi da Chris Paul, alla sua miglior prestazione offensiva della serie, e 15 da PJ Tucker.

Houston Rockets-Golden State Warriors 113-118