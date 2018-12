Tegola per Washington: John Wall si opera al tallone, stagione finita

A pochi giorni di distanza dalla trade per Trevor Ariza, imbastita per cercare di dare maggior solidità a una squadra partita ancora una volta con grandi problemi di chimica, gli Washington Wizards dovranno convivere con l'assenza forzata di John Wall per l'intera stagione.

Wall ha scelto di sottoporsi a un'operazione chirurgica per risolvere un problema al tallone sinistro che lo sta facendo soffrire da tempo: i tempi di recupero per la piena attività sono previsti tra i 6 e gli 8 mesi. Alla sua ottava stagione a Washington, Wall sta tenendo 20.7 punti e 8.7 assist di media a partita con il 44.4% dal campo, ma ha alternato grandi prestazioni ad altre estremamente problematiche, come la gara da un solo punto senza canestri dal campo nella sconfitta contro i Cleveland Cavaliers dello scorso 8 dicembre.

Washington è attualmente all'undicesimo posto nella Eastern Conference con un record di 14-24, migliorato nella nottata grazie al successo per 130-126 su Charlotte: Tomas Satoransky ha preso il posto di Wall in quintetto, segnando 20 punti con 6 assist.