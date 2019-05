Toronto e Denver demoliscono Philadelphia e Portland: serie sul 3-2

Kawhi Leonard riceve finalmente l'aiuto sperato dai suoi compagni di squadra e i Toronto Raptors registrano la vittoria più larga nella loro storia ai playoff, rifilando 36 punti di scarto ai Philadelphia 76ers in gara-5 delle semifinali della Eastern Conference (125-89 il finale). Con un attacco molto equilibrato, in cui spiccano comunque i 21 punti con 13 rimbalzi e 4 assist di Kawhi Leonard, i Dinosauri mandano l'intero quintetto in doppia cifra: guidano i 25 punti di Pascal Siakam, sempre più importante in questa post-season, seguito dai 19 di un Kyle Lowry finalmente produttivo, dai 17 con 5 triple di Danny Green e dagli 11 di Marc Gasol. Demoliti in un secondo quarto da 37-17 per i canadesi, i Sixers si ritrovano con le spalle al muro dopo aver guidato la serie sul 2-1 e aver sprecato una ghiotta chance in gara-4: non bastano i 22 punti con 7 assist di Jimmy Butler, i 15 di Tobias Harris e i 13 con 6 rimbalzi ma 8 palle perse di Joel Embiid, frenato sia dai noti problemi al ginocchio che da sintomi influenzali sofferti in mattinata. Gara-6 è in programma a Philadelphia giovedì notte: Toronto ha la possibilità di chiudere la serie e tornare in finale di Conference per la seconda volta negli ultimi quattro anni.

Dall'altra parte del Continente e del tabellone, i Denver Nuggets stroncano i Portland Trail Blazers 124-98, infilano la seconda vittoria consecutiva e si riportano in vantaggio nella serie dopo l'estenuante sconfitta in quadruplo overtime in gara-3. Nikola Jokic riempie abbondantemente il foglio con 25 punti (10/18 dal campo), 19 rimbalzi (career-high nei playoff) e 6 rimbalzi, ricevendo una grossa mano da Paul Millsap, che fornisce la giusta dose di esperienza necessaria per partite di questo livello con 24 punti e 8 rimbalzi. Denver costruisce il successo con due parziali pesantissimi infilati nei quarti centrali: i Nuggets arrivano all'intervallo lungo sul +18 e chiudono definitivamente i conti con un 28-18 nel terzo periodo che apre il sipario sul garbage-time. Portland incappa in una pessima serata al tiro (36.7% complessivo di squadra con un orrido 27% dall'arco e il 53% dalla lunetta!) e viene sotterrata a rimbalzo (62-44): inutili i 22 di Damian Lillard (9/21 ma 2/9 dalla distanza) e i 14 a testa di Zach Collins e Rodney Hood dalla panchina. Gara-6 è in programma a Portland venerdì notte: i Nuggets hanno la chance di chiudere la serie e tornare in finale di Conference dopo dieci anni di attesa.

