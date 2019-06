Toronto espugna con merito la Oracle Arena e va sul 2-1: un eroico Curry non basta a Golden State

I Toronto Raptors espugnano la Oracle Arena, vincono gara-3 e si portano sul 2-1 nelle NBA Finals 2019. Partita perfetta dei canadesi, che giocano benissimo e si impongono con merito per 123-109 contro i Golden State Warriors. Grande prestazione di Kawhi Leonard, miglior marcatore dei suoi con 30 punti. Raptors che ritrovano finalmente Kyle Lowry, autore di 23 punti, ma sono importantissimi anche i 18 di Pascal Siakam e soprattutto Danny Green.

Il match di Golden State si era aperto con la notizia del forfait di Klay Thompson. Senza di lui, Durant e Looney per i campioni in carica è stato quasi impossibile tenere testa a Toronto. Lo hanno fatto grazie ad un eroico Steph Curry, che ha chiuso con 47 punti (career high nei playoff), 8 rimbalzi e 7 assist in 43 minuti di gioco. Una partita da vero leader, ma da solo non si vince e per farlo i Warriors devono assolutamente recuperare almeno uno tra Thompson e Durant.

Curry si prende subito sulle spalle l’attacco dei Warriors e segna i primi cinque punti dei padroni di casa. Dall’altra parte Toronto fa circolare molto bene il pallone e si rivede il Siakam di gara-1. Il giocatore africano è un fattore ed i Raptors toccano il +10 (19-9). Curry ne segna subito altri cinque, ma Danny Green dall’angolo e poi Leonard portano Toronto sul +12 (28-16). Steph è una furia nei primi dodici minuti (17 punti) e guida la rimonta di Golden State sul -4, ma dall’altra parte ancora Green dall’angolo chiude il primo quarto sul +7 per Toronto (36-29).

Siakam prosegue nel suo ottimo primo tempo e gli ospiti ritornano sulla doppia cifra di vantaggio (45-33). I Raptors arrivano anche al massimo vantaggio sul +14 (52-38) con i liberi di Ibaka. Golden State è in grandissima difficoltà, ma a Toronto non riesce mai il colpo del definitivo ko. Curry è tutto l’attacco dei Warriors e prova a riavvicinarli, ma dall’altra parte un ottimo Lowry (15 all’intervallo) tiene ancora avanti Toronto. Cook segna a due secondi dalla fine ed il vantaggio dei Raptors è “solo” di otto punti (60-52).

Al rientro dagli spogliatoi subito partenza forte dei canadesi che arrivano sul +14 (66-52). Iguodala con la tripla dall’angolo apre un piccolo parziale per Golden State, che torna sul -7. Tripla di Leonard, poi Iguodala, poi ancora Lowry, Curry ed infine VanVleet. E’ il festival delle triple e Toronto resta sulla doppia cifra di vantaggio. I Raptors sono caldissimi dall’arco e Danny Green brucia la retina per sei punti consecutivi che fanno volare la squadra di Nurse sul +16 (75-91). Curry è commuovente e prova ancora a tenere in vita Golden State, ma i Raptors entrano nell’ultimo quarto avanti di tredici punti (83-96).

Golden State arriva ancora sul -7 con il solito Curry, ma è un muro che i Warriors non riescono a superare. Toronto è perfetta e soprattutto ha un Kyle Lowry rinato in questa gara-3. Cinque punti di fila e nuovo +16 per gli ospiti che a metà ultimo quarto mettono in ghiaccio la vittoria. Curry e Draymond Green lasciano ancora accesso il lumicino della speranza per i padroni di casa. Spegne tutto, però, Fred VanVleet con una clamorosa tripla ad un minuto e mezzo dalla fine (118-105). Steve Kerr fa sedere Curry ed è il segno della resa. Toronto va sul 2-1.

Il tabellino

GOLDEN STATE WARRIORS – TORONTO RAPTORS 109-123 (29-36, 23-24, 31-36, 26-27)

Golden State : Curry 47, Livingston 4, Iguodala 11, Green 17, Cousins 4, Cook 9, McKinnie 3, Bell 2, Jerebko 6, Evans, Bogut 6, Jones

Toronto : Lowry 23, Green 18, Leonard 30, Siakam 18, Gasol 17, VanVleet 11, Ibaka 6, McCaw, Powell 7, Lin, Meeks, Miller