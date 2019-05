Toronto reazione d’orgoglio! Leonard stende Milwaukee dopo due overtime, 1-2 nella serie

Non è ancora finita: questo sembra dire la vittoria dei Toronto Raptors sui Milwaukee Bucks per 118-112 al termine di due tempi supplementari nella terza sfida della Finale di Eastern Conference dei Playoff NBA 2019. Con una prestazione di carattere e talento la formazione allenata da Nick Nurse è riuscita ad accorciare le distanze nella serie portandosi sul 1-2 ed evitando di ritrovarsi con le spalle al muro. La compagine guidata da Mike Budenholzer ha pagato soprattutto la serata negativa di Giannis Antetokoumpo (12 punti e 23 rimbalzi, massimo in carriera nei playoff), costretto ad abbandonare la partita con quasi quattro minuti di anticipo per raggiunto limite di falli, e di Khris Middleton (9 punti con 3/16 dal campo), autore però del canestro che a 2.2 secondi dal termine dei tempi regolamentari ha prolungato la sfida. MVP dell’incontro Kawhi Leonard (36 punti, di cui otto nel secondo e decisivo supplementare), ma anche Pascal Siakam (25 punti e 11 rimbalzi), Norman Powell (19 punti) e Marc Gasol (16 punti e 12 rimbalzi) hanno fornito un prezioso contributo alla compagine canadese.

Toronto conduce l’incontro sin dalle prime fasi: due triple di Gasol e il gioco da tre punti di Siakam valgono la doppia cifra di vantaggio in avvio per gli uomini di Nurse (16-5). Hill e Middleton dall’arco riducono lo strappo (18-13), ma il canestro dalla lunga distanza di Powell fissa il punteggio sul 30-21 al termine del primo quarto. Maggiore equilibrio nel secondo periodo, con Milwaukee che torna ad un solo possesso grazie ad Antetokounmpo (36-33) e con Leonard e Ibaka che nel finale restituiscono ossigeno ai padroni di casa per il 58-51 che chiude il primo tempo. Non cambia il copione in avvio di ripresa: ancora Leonard riporta Toronto sul +10 (63-53), ma la tripla di Brogdon riavvicina ancora una volta gli ospiti (65-62) e quattro punti consecutivi di Hill nel finale del terzo quarto valgono il 77-75 e riaprono completamente la sfida. L’ennesimo allungo dei Raptors con Lowry e Leonard (85-77) viene annullato nuovamente da un incontenibile Hill che in penetrazione ristabilisce la parità entrando negli ultimi tre minuti (88-88). Toronto ha la forza di reagire e torna avanti (96-91), ma lo 0/2 di Siakam dalla lunetta e il canestro a 2.2 secondi dalla sirena di Middleton valgono la parità sul 96-96. Siakam prova a riscattarsi prendendosi la tripla della vittoria, ma il suo tentativo non trova neppure il ferro e la sfida prosegue al supplementare.

Nel primo tempo supplementare le due formazioni segnano pochissimo: alla tripla di Green risponde ancora una volta Hill (99-99), quindi Siakam e Leonard confezionano il +4 (103-99), ma Brogdon e Hill dalla lunetta riprendono Toronto sul 103-103 e sul finale è Leonard a fallire il canestro in allontanamento della vittoria. L’appuntamento con il successo è però soltanto rimandato e il sesto fallo di Antetokounmpo con cui si apre il secondo tempo supplementare è un chiaro segnale a favore dei padroni di casa. Entrando negli ultimi due minuti Leonard ruba un pallone fondamentale e schiaccia in contropiede per il +3 (112-109), quindi è Siakam dalla lunetta a chiudere di fatto l’incontro con 16 secondi sul cronometro (116-110). La sirena segna la prima sconfitta esterna di Milwaukee nei playoff con il punteggio finale di 118-112.

